Barış Alper Yılmaz Başakşehir maçında neden yok, Barış Alper Yılmaz sakat mı, cezalı mı,yedek mi?

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın Başakşehir karşısında kadroda yer almaması dikkat çekti. Taraftarlar genç futbolcunun neden forma giymediğini, sakatlık durumu olup olmadığını, cezalı mı yoksa teknik tercih nedeniyle yedek mi kaldığını merak ediyor.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Galatasaray ile Rams Başakşehir arasında oynanacak mücadele futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI ATV FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayını; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformlarında farklı kanal numaraları üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital yayın seçenekleri aracılığıyla da karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bu önemli karşılaşma, 18 Aralık Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray ile Rams Başakşehir arasındaki mücadele, 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, İstanbul'da bulunan Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK?

Sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Rams Başakşehir karşısında başlangıç kadrosunda bulunmuyor. Milli futbolcu, teknik direktörün kararıyla maça yedek olarak başlıyor.