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Barış Akarsu Zeynep öldü mü, Barış Akarsu sevgilisi Zeynep yaşıyor mu?

Barış Akarsu Zeynep öldü mü, Barış Akarsu sevgilisi Zeynep yaşıyor mu?
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Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep öldü mü, yaşıyor mu sorusu, ünlü sanatçının hayat hikâyesini araştıran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Barış Akarsu'nun sevgilisi olan Zeynep Koçak, 29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Aynı kazada ağır yaralanan Barış Akarsu ise günler süren tedavinin ardından yaşamını yitirmişti.

" Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep yaşıyor mu?" sorusu, sanatçının ölüm yıl dönümlerinde ve hayatını konu alan yapımların ardından yeniden gündeme geliyor. Barış Akarsu ile evlilik hazırlığında olduğu belirtilen Zeynep Koçak, sanatçının doğum gününde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirdi. Çiftin trajik hikâyesi, aradan geçen yıllara rağmen sevenleri tarafından unutulmuyor.

BARIŞ AKARSU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİ? TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ZEYNEP KOÇAK MERAK EDİLİYOR

Türk rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Akarsu hakkında yıllar sonra bile merak edilen konular arasında özel hayatı da yer alıyor. Özellikle "Barış Akarsu'nun sevgilisi kimdi?" sorusu, sanatçının hayat hikâyesini araştıran hayranları tarafından sıkça gündeme getiriliyor.

BARIŞ AKARSU'NUN SEVGİLİSİ ZEYNEP KOÇAK'TI

Barış Akarsu'nun vefat ettiği dönemde sevgilisi Zeynep Koçak idi. Çiftin uzun süredir birlikte olduğu ve ilişkilerini evlilikle taçlandırmayı planladıkları biliniyordu. Yakın çevrelerinin de sık sık dile getirdiği bu durum, çiftin gelecek planları yaptığını ortaya koyuyordu.

AYNI KAZADA HAYATLARINI KAYBETTİLER

29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'da meydana gelen trafik kazası, sadece Barış Akarsu'nun değil, sevgilisi Zeynep Koçak'ın da yaşamını yitirmesine neden oldu. Kazada araçta bulunan Zeynep Koçak olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Barış Akarsu ise kaldırıldığı hastanede günlerce yaşam mücadelesi verdi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPTIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Barış Akarsu ve Zeynep Koçak'ın evlilik hazırlığında olduğu yönündeki bilgiler, sanatçının vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Genç yaşta hayatını kaybeden çiftin gelecek planlarının yarım kalması, sevenlerini derinden etkiledi.

BARIŞ AKARSU VE ZEYNEP KOÇAK UNUTULMUYOR

Aradan geçen yıllara rağmen Barış Akarsu ve Zeynep Koçak'ın hikâyesi hayranları tarafından unutulmuş değil. Özellikle sanatçının hayatını konu alan yapımlar ve anma etkinlikleri sonrasında çiftin ilişkisi yeniden araştırılıyor. Genç yaşta yaşamlarını yitiren Barış Akarsu ve Zeynep Koçak, sevenlerinin hafızalarında yaşamaya devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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