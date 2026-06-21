Barış Akarsu filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Barış Akarsu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Barış Akarsu konusu, özeti ve Barış Akarsu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Barış Akarsu filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Barış Akarsu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Barış Akarsu filmini izleyecek olanların merak ettiği Barış Akarsu konusu nedir, Barış Akarsu oyuncuları kimler ve Barış Akarsu özeti gibi konuları inceliyoruz.
BARIŞ AKARSU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? BARIŞ AKARSU: MERHABA FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI
Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Barış Akarsu'nun hayatını konu alan Barış Akarsu: Merhaba filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından yeniden gündeme geldi. İzleyiciler, "Barış Akarsu filmi nerede çekildi?", "Oyuncuları kimler?" ve "Konusu ne?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte film hakkında merak edilen detaylar.
BARIŞ AKARSU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan filmin çekimleri, sanatçının memleketi olan Amasra ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Özellikle Amasra'da yapılan çekimler, Barış Akarsu'nun hayatına ve anılarına sadık kalınması amacıyla tercih edildi. Filmde Karadeniz'in doğal güzellikleri de izleyiciye yansıtıldı.
BARIŞ AKARSU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yönetmenliğini Mert Dikmen'in üstlendiği biyografi filmi, 2022 yılında tamamlanarak sinemaseverlerle buluştu. Yapım, 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona girerken daha sonra dijital platformlarda ve televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıktı.
BARIŞ AKARSU: MERHABA FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun yaşam hikâyesini anlatıyor. Çocukluk yıllarından itibaren müziğe olan ilgisi, Akademi Türkiye yarışmasında elde ettiği büyük başarı, müzik kariyerindeki yükselişi ve Yalancı Yarim dizisiyle yakaladığı oyunculuk başarısı filmde ele alınıyor. Yapım, sanatçının hayatının son dönemlerine kadar uzanan duygusal ve etkileyici bir hikâye sunuyor.
BARIŞ AKARSU FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Filmin başrolünde Barış Akarsu karakterini oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandırıyor. Zeynep Koçak rolünde ise Almila Ada yer alıyor.
Oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler bulunuyor:
• Hüseyin Avni Danyal
• Ebru Nil Aydın
• Şafak Pekdemir
• Metin Coşkun
• Burak Satıbol
• Aslıhan Kapanşahin
• Caner Gezen
• Burak Can Aras
• Serli Alyanakyan
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