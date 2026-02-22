Barcelona Levante maçı hangi kanalda, Barcelona Levante nereden CANLI izlenir?

İspanya futbolunu yakından takip edenlerin gündeminde yer alan Barcelona – Levante mücadelesi için geri sayım başladı. Kritik maç öncesinde "Barcelona Levante maçı canlı izle", "Barcelona Levante hangi kanalda yayınlanacak?" gibi sorgular öne çıkarken, maçın canlı yayın bilgileri ve izleme seçenekleri netleşmeye başladı.

BARCELONALEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İspanya La Liga'da futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede Barcelona ile Levante karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik maç, Türkiye'de S Sport yayınları üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

BARCELONA-LEVANTE MAÇI HANGİ KANALLARDAN CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona ile Levante arasında oynanacak İspanya La Liga mücadelesi, futbolseverler tarafından S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEME PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus, internet tabanlı yayın platformu üzerinden mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlardan izlenebiliyor. Platform, ücretli üyelik sistemiyle şifreli yayın yapmaktadır.

S SPORT CANLI MAÇ İZLEME PLATFORM VE KANAL BİLGİLERİ

S Sport kanalı;

• Kablo TV 240

• Tivibu 73

• Turkcell TV+ 77

• Vodafone TV 11

numaralı kanallar üzerinden ve uydu ile internet platformları aracılığıyla şifreli olarak yayın yapmaktadır.

BARCELONA-LEVANTE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Barcelona ile Levante arasındaki İspanya La Liga karşılaşması, 22 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

BARCELONA-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev mücadele, saat 18:15'te başlayacak.

BARCELONA-LEVANTE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya La Liga kapsamında oynanacak Barcelona-Levante maçı, Barcelona şehrinde bulunan efsanevi Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

LA LIGA'DA KRİTİK 90 DAKİKA

Şampiyonluk ve üst sıralar açısından büyük önem taşıyan bu mücadelede, Barcelona taraftarı önünde galibiyet ararken, Levante deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma, La Liga heyecanını canlı yaşamak isteyen futbolseverler için kaçırılmayacak bir 90 dakika vadediyor.