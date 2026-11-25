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Barcelona- Fenerbahçe Tarfin maçı, Fenerbahçe Tarfin'in 83-77 galibiyetiyle bitti. EuroLeague'in 14. haftasında 24 Kasım 2026 Salı akşamı İspanya'da, Palau Blaugrana'da oynanan maçta son çeyreğe 8 sayı geride giren sarı-lacivertliler, son periyodu 30-16 kazanarak deplasmandan galibiyetle döndü. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Shavon Shields 26 sayı attı.

BARCELONA FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Skor 77-83. Fenerbahçe Tarfin, İspanyol rakibini kendi sahasında 6 sayı farkla yendi ve bu sezon EuroLeague'deki 9. galibiyetini aldı.

ÇEYREK SKORLARI NASIL?

Maçın ilk üç çeyreğinde üstünlük ev sahibindeydi: Barcelona ilk çeyreği 28-21, devreyi 45-39 önde kapattı, üçüncü çeyreğin sonunda da farkı 61-53'e taşıdı.

Son çeyrekte tablo değişti. Fenerbahçe Tarfin bu periyotta 30 sayı buldu, Barcelona ise yalnız 16 sayı üretebildi. 8 sayılık fark kapandı ve maç 83-77 Fenerbahçe lehine sona erdi. Çeyrek skorları Anadolu Ajansı ile Habertürk'ün haberlerinde aynı.

MAÇIN SAYI LİDERİ KİM OLDU?

Shavon Shields. Fenerbahçe Tarfin'in oyuncusu 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu ve üç sayı çizgisinin gerisinden attığı 12 şutun 7'sini isabete çevirdi. Takımda onu 19 sayıyla Shane Larkin izledi.

Barcelona'da en çok sayıyı Stanley Umude attı (18). Justin Minaya 13 sayı ve 8 ribaundla oynadı.

FENERBAHÇE TARFİN KAÇ GALİBİYETE ULAŞTI?

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 14 maçta 9 galibiyet ve 5 yenilgiye ulaştı. Barcelona'nın derecesi 8 galibiyet, 6 yenilgi oldu; yani sarı-lacivertliler bu maçtan sonra İspanyol ekibinin bir galibiyet önüne geçti.

FENERBAHÇE TARFİN NEDİR?

Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımı, yeni sponsorluk anlaşmasıyla Fenerbahçe Tarfin adını kullanıyor. Takım uzun yıllar Fenerbahçe Beko adıyla oynadığı için "Barcelona Fenerbahçe Beko maçı" diye yapılan aramalar da bu maçı gösteriyor.