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Barcelona Fenerbahçe Tarfin maçı 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Barcelona Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, Fenerbahçe basket maçı şifresiz mi, maç nerede oynanacak ve canlı izleme seçenekleri neler sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.

BARCELONA FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague karşılaşması S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Maç televizyonda S Sport ekranlarından, internette ise S Sport Plus üzerinden izlenebilecek.

S SPORT HANGİ PLATFORMLARDA, KANAL NUMARASI KAÇ?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Kanal ayrıca Disney Plus üzerinden de izlenebiliyor. Kanal numaraları platformlara göre değişebildiğinden, maç saatinden önce güncel listeye göz atmanız önerilir.

BARCELONA FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı internetten canlı takip etmek isteyenler S Sport Plus'ın mobil, tablet, bilgisayar ve akıllı TV uygulamalarını kullanabilir. Yayını izlemek için S Sport Plus aboneliği gerekiyor.

BARCELONA FENERBAHÇE TARFİN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

EuroLeague'in Türkiye yayın hakları S Sport'ta bulunduğu için karşılaşma şifresiz kanallardan yayınlanmayacak. Maç yalnızca S Sport ve S Sport Plus aboneleri tarafından izlenebilecek.

BARCELONA FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona Fenerbahçe Tarfin maçı 24 Kasım 2026 Salı günü İspanya saatiyle 21.00'de, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma EuroLeague normal sezonunun 14. haftasında oynanacak.

BARCELONA FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Barcelona'nın iç saha maçlarını oynadığı Palau Blaugrana'da oynanacak. Katalan ekibinin tarihi salonu, EuroLeague'in en zorlu deplasmanlarından biri olarak biliniyor.

FENERBAHÇE TARFİN'NUN EUROLEAGUE HEDEFİ

Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda iki kez şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Tarfin, bu sezon da üst sıraları hedefliyor. Sarı-Lacivertliler Barcelona deplasmanından alacağı bir galibiyetle ilk dördün yarışında önemli bir avantaj elde etmek istiyor.