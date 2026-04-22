Barcelona Celta Vigo maçı hangi kanalda, Barcelona Celta Vigo nereden CANLI izlenir?

Barcelona Celta Vigo CANLI izleme yolları neler? İspanya La Liga’da kritik öneme sahip karşılaşmada Barcelona sahasında Celta Vigo’yu ağırlıyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme seçeneklerini yoğun şekilde sorguluyor. İşte Barcelona – Celta Vigo maçı canlı yayın bilgileri…

BARCELONA – CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga’da heyecan tüm hızıyla sürerken, Barcelona ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Barcelona – Celta Vigo karşılaşması saat 22:30’da başlayacak. Gecenin öne çıkan mücadelelerinden biri olan bu karşılaşma, La Liga yarışında önemli bir rol oynayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dev mücadele, S Sport, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, farklı platformlar üzerinden maça erişim sağlayabilecek.

S SPORT YAYIN BİLGİLERİ

S Sport üzerinden maçı takip etmek isteyenler için kanal bilgileri şöyle:

• Tivibu: Kanal 73

• Turkcell TV+: Kanal 77

• Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın

S SPORT PLUS İZLEME SEÇENEKLERİ

Dijital platform tercih edenler için S Sport Plus üzerinden Barcelona – Celta Vigo maçını internet aracılığıyla canlı izlemek mümkün. Platform, mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim imkânı sunuyor.