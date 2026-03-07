Baran Mengüç Cilvelim dinle: Baran Mengüç Cilvelim yayınlandı mı, sözleri neler?
Baran Mengüç'ün merakla beklenen yeni parçası "Cilvelim" hakkında detaylar gündemde. Şarkı çıktı mı, sözleri nasıl, müzikseverler şimdiden araştırmaya başladı. Dinleyiciler, parçanın hangi platformlardan erişilebileceğini ve şarkının temposu ile sözlerindeki mesajı merak ediyor. Peki, Baran Mengüç Cilvelim dinle: Baran Mengüç Cilvelim yayınlandı mı, sözleri neler?
Baran Mengüç'ün "Cilvelim" parçası müzik gündeminde dikkat çekiyor. Şarkının yayınlanıp yayınlanmadığı, sözlerinde hangi sürprizlerin olduğu ve dinleyicilerin bu yeni çalışmayı nasıl keşfedeceği merak konusu oldu. Hayranlar, parçayı dinlemeye nereden ulaşabileceklerini ve şarkının atmosferini öğrenmek için araştırmalara başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
BARAN MENGÜÇ CİLVELİM YAYINLANDI MI?
Baran Mengüç'ün "Cilvelim" adlı şarkısı yayımlandı. Şarkı 6 Mart 2026 tarihinde single olarak müzik platformlarında ve dijital listelerde dinleyiciyle buluştu.
BARAN MENGÜÇ CİLVELİM DİNLE
Baran Mengüç Cilvelim dinlemek içi n tıkla yın.
BARAN MENGÜÇ CİLVELİM SÖZLERİ
[Ön Nakarat]
Kaderimin en güzel cilvesisin sen
Değerini bilmezsem taş olayım
7 Kere maşallah sana
Nazarına maazallah
Yananı görür Allah di' mi?
Ölüyorum aşkından
[Nakarat]
Ooo cilvelim
Tuz bastı yarama cilvelim
Ooo cilvelim
Yaklaş yanıma, sırnaş cilvelim
Ooo cilvelim
Tuz bastı yarama cilvelim
Ooo cilvelim
Yaklaş yanıma, sırnaş cilvelim
7 Kere maşallah sana
Nazarına maazallah
Yananı görür Allah di' mi?
Ölüyorum aşkından
[Köprü]
Ah veda edemem
Bu son çiçek olmasın sana
Güçlü kalırım sanma
Kahrolurum kalırsam bi' başıma
[Nakarat]
Ooo cilvelim
Tuz bastı yarama cilvelim
Ooo cilvelim
Yaklaş yanıma, sırnaş cilvelim
Ooo cilvelim
Tuz bastı yarama cilvelim
Ooo cilvelim
Yaklaş yanıma, sırnaş cilvelim
[Çıkış]
(A-A-Ark, what do you have? what do you- what do you-)