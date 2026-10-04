Bandırma Bordo Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Bandırma Bordo Anadolu Efes nereden CANLI izlenir?

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Anadolu Efes, deplasmanda Bandırma Bordo'nun konuğu oluyor. Galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak iki takımın mücadelesi, basketbol tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Maçı ekran başından takip etmek isteyenler "Bandırma Bordo Anadolu Efes canlı izle" ve "Bandırma Bordo Anadolu Efes maçı saat kaçta?" aramalarıyla karşılaşmanın hangi televizyon kanalı ya da dijital platformdan yayınlanacağını öğrenmeye çalışıyor. Bandırma Bordo - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen tüm bilgiler...

BANDIRMA BORDO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi'nde Bandırma Bordo ile Anadolu Efes arasında oynanacak karşılaşma, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen basketbolseverler, Digiturk platformunda 81. kanalı tercih edebilir.

BANDIRMA BORDO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 4 Ekim 2026 Pazar günü, yani bugün oynanacak. Maçın başlama saati Türkiye saatiyle 18.00 olarak belirlendi. Resmi makamların maç programında değişikliğe gitme ihtimaline karşı izleyicilerin karşılaşma saatine yakın güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

BANDIRMA BORDO - ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Salonu'nda oynanacak. Ev sahibi Bandırma Bordo, taraftarı önünde güçlü rakibi Anadolu Efes karşısında galibiyet arayacak. Lacivert-beyazlı ekip ise deplasmandan galibiyetle dönerek puan tablosundaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

BEIN SPORTS 5 CANLI NASIL İZLENİR?

beIN Sports 5, Digiturk aboneleri tarafından 81. kanal üzerinden izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman güncellenebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi faydalı olacaktır. Kanalın resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden yapılan yayınlarda ise zaman zaman kesinti yaşanabildiği hatırlatılıyor.