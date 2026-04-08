Balıkesir'de deprem mi oldu? 8 Nisan Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir’de sabah saatlerinde hissedilen ani sarsıntılar, kentte kısa süreli tedirginlik ve merak uyandırdı. Vatandaşlar sosyal medyada yaşadıklarını aktarmaya başlarken, “Balıkesir’de deprem mi oldu?” sorusu hızla gündemin üst sıralarına çıktı. Sarsıntının büyüklüğü, merkez üssü ve diğer detaylar henüz netleşmezken, herkes resmi kurumların açıklamalarını bekliyor. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 8 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz ve anlık olarak takip etmeye devam ediyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi hızlıca tespit edilip analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen mikro ölçekli titreşimler düzenli olarak raporlanırken, güncellenen “Son Depremler” listesi hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD’ın 8 Nisan 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılar yer alıyor.

7/24 süren izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğini belirterek, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesini öneriyor.

8 NİSAN 2026 BALIKESİR’DE HİSSEDİLEN SARSINTI

