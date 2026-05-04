Balıkesir'de deprem mi oldu? 4 Mayıs Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir’de 4 Mayıs sabah saatlerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntılar, kent genelinde tedirginlik ve merakın artmasına yol açtı. Vatandaşların yaşanan anlara ilişkin paylaşımları sosyal medyada hızla yayılırken, “Balıkesir’de deprem mi oldu?” sorusu gündemin üst sıralarına taşındı. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüne dair net bilgilerin henüz açıklanmaması dikkat çekerken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelecek resmi bilgilere çevrildi. Detaylar haberin devamında...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD, 4 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi hızlı biçimde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyu ile paylaşılıyor. Kandilli tarafından kaydedilen sismik aktiviteler düzenli olarak raporlanırken, güncellenen “Son Depremler” listesi vatandaşlar ve uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 4 Mayıs 2026 tarihli deprem kayıtlarını düzenli olarak paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan listelerde sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 7/24 esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler sürekli güncellenirken, yetkililer özellikle sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.