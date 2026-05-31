Balıkesir'de deprem mi oldu? 31 Mayıs Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği iddia edilen sarsıntı, kısa sürede kent gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bazı vatandaşların sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar sonrası deprem olup olmadığı merak edilirken, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Merkez üssü, büyüklüğü ve etkilediği bölgelerle ilgili detaylar beklenirken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Ayrıntılar haberin devamında...

Kandilli Rasathanesi ve Afad, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke çapında faaliyet gösteren ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda meydana gelen depremler kayıt altına alınırken, doğrulanan bilgiler düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncellenen "Son Depremler" listesi vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Afad, 31 Mayıs 2026 tarihine ait deprem verilerini resmi platformları üzerinden yayımlamayı sürdürüyor. Paylaşılan listelerde depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin bilgiler yer alırken, sistem gün boyunca sürekli güncelleniyor. Yetkililer, depremle ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini hatırlatıyor.

31 MAYIS 2026 BALIKESİR’DE HİSSEDİLEN SARSINTI

Balıkesir'de 31 Mayıs 2026 sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedildiği öne sürülen kısa süreli sarsıntılar, vatandaşlar arasında merak ve tedirginliğe neden oldu. Kentin farklı ilçelerinden gelen paylaşımların ardından birçok kişi "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Yaşanan hareketlilik sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılacak resmi verilere çevrildi. Sarsıntının kaynağına ilişkin detaylar ve son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.