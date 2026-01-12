Balıkesir okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Balıkesir'de okul yok mu (BALIKESİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Balıkesir okullar tatil mi? 13 Ocak Salı günü Balıkesir'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

BALIKESİR HAVA DURUMU

Balıkesir'de Gece Karla Karışık Yağmur, Hafta Boyunca Ilık ve Parçalı Bulutlu Hava

Balıkesir'de akşam saatlerinden itibaren hava koşullarında değişiklik bekleniyor. Pazartesi günü 18.00–21.00 saatleri arasında karla karışık yağmur etkili olurken, gece saatlerinde yağış hafif kar yağışına dönüşecek. Hava sıcaklığı bu saatlerde 1 dereceden -1 dereceye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık -6 dereceye kadar inecek. Rüzgârın zaman zaman 35–37 km/saat hızına ulaşması bekleniyor.

Salı günü gece ve sabah erken saatlerde hava çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren bulutluluk azalacak ve gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Günün en düşük sıcaklığı -4 derece, en yüksek sıcaklığı ise 3–4 derece seviyelerinde seyredecek. Rüzgârın etkisini kaybetmesiyle birlikte hissedilen sıcaklıklar da gün içinde artış gösterecek.

5 günlük hava tahminine göre Balıkesir'de yağış beklenmezken, parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Salı günü sıcaklık -5 ile 4 derece arasında olacak.

Çarşamba günü hava ısınacak, sıcaklık 0 ile 12 derece aralığında seyredecek.

Perşembe ve Cuma günleri en yüksek sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak.

Cumartesi günü ise sıcaklık 2 ile 11 derece arasında olacak.

Yetkililer, özellikle pazartesi gece ve salı sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı sürücülerin dikkatli olmasını isterken, hafta ortasından itibaren Balıkesir'de ılıman bir kış havası bekleniyor.

BALIKESİR OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.