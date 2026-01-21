Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 6 Ocak Balıkesir'de deprem nerede, hangi ilçede oldu?

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos 2025 tarihinde kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden sarsıntılarla gündeme geldi. Balıkesir'de deprem mi oldu? 6 Ocak Balıkesir'de deprem nerede, hangi ilçede oldu?

Deprem hareketliliğinin sürdüğü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos 2025'te yaşanan 6,1'lik depremin sonrasında artçı sarsıntılar devam ediyor. "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, 6 Ocak'ta yaşanan son depremin zamanı ve büyüklüğü merak ediliyor.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos 2025'te yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sarsıntıyla gündeme geldi. İlçede meydana gelen son deprem, bölgede tedirginliğe yol açtı.

SON DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Sındırgı'da kaydedilen son sarsıntının büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü. Yetkililer, depremin yerin yaklaşık 11,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi.

DEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Deprem fırtınasının etkisini halen hissettirdiği Sındırgı'da, 10 Ağustos'taki 6,1'lik büyük depremin ardından sismik hareketlilik devam ediyor. Uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların bir süre daha sürebileceğine dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
