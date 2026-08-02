Bakırköy’de uygunsuz hareketler yapan çift kim, Türk mü, yabancı mı, isimleri açıklandı mı?

İstanbul Bakırköy’de yaşandığı öne sürülen olay sonrası "Bakırköy’de uygunsuz hareketler yapan çift kim, isimleri açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Olayın ardından resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar ve soruşturma süreci yakından takip edilirken, kamuoyunda çiftin kimlik bilgilerinin paylaşılıp paylaşılmadığı da gündemdeki yerini koruyor.

BAKIRKÖY'DE UYGUNSUZ HAREKETLER YAPAN ÇİFT KİM? İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası gözaltına alınan iki kişiyle ilgili gelişmeler kamuoyunun gündemine oturdu. "Bakırköy'de uygunsuz hareketler yapan çift kim, isimleri açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın detayları da netleşti. İşte Bakırköy'deki olayla ilgili son bilgiler...

OLAY SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

30 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hayasızca hareketler" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Görüntülerde bir kadın ile erkeğin Bakırköy Ataköy Mahallesi'nde bulunan Ayamama Parkı'nda genel adaba aykırı davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayla bağlantılı kişilerin Mısır uyruklu J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) olduğunu belirledi. Yetkililer, soruşturma kapsamında şüphelilerin kimliklerini tespit ederek gözaltı işlemlerini gerçekleştirdi.

EMNİYETTE SUÇLAMAYI KABUL ETTİLER

Emniyette ifade veren şüphelilerin sevgili olduklarını söyledikleri, haklarındaki suçlamayı kabul ettikleri ve yaşanan olay nedeniyle pişman olduklarını beyan ettikleri öğrenildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli hakkında yasal süreç devam etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Adliyeye çıkarılan şüpheliler hakkında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Böylece gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKIRKÖY'DE UYGUNSUZ HAREKETLER YAPAN ÇİFT KİM, İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Olayın ardından "Bakırköy'de uygunsuz hareketler yapan çift kim?" sorusu gündeme gelirken, resmi soruşturma kapsamında şüphelilerin yalnızca Mısır uyruklu J.R.S.A.M. (19) ve Z.M.A.E. (22) şeklindeki baş harfleri kamuoyuyla paylaşıldı. Tam kimlik bilgileri resmi makamlar tarafından açıklanmadı. Soruşturma ise ilgili makamlar tarafından yürütülmeye devam ediyor.