Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için inşa edilen 50,2 metrelik "Queen Yaz" isimli mega yat düzenlenen törenle denize indirildi. Yatın isminin, Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan esinlenerek verildiği öğrenildi.
- Aziz Yıldırım için inşa edilen 50,2 metrelik mega yat 'Queen Yaz' Dearsan Tersanesi'nde suya indirildi.
- Yatın adı, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan esinlenerek belirlendi.
- Yat, çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile okyanus aşırı yolculuklara uygun şekilde tasarlandı.
Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım için özel olarak inşa edilen mega yat denizle buluştu. Dearsan Tersanesi'nde yapımı tamamlanan 50,2 metrelik "Queen Yaz", düzenlenen törenle suya indirildi.
İSMİNİ KIZINDAN ALDI
Haber Denizde'nin haberine göre mega yatın adı, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan esinlenerek belirlendi. "Queen Yaz" adı verilen yat, denize indirildiği ilk günden itibaren dikkat çekti.
OKYANUS AŞIRI YOLCULUKLARA UYGUN
Çelik gövde ve alüminyum üst yapı kombinasyonuyla tasarlanan yatın uzun menzilli seyahatler için üretildiği belirtildi. Modern mühendislik ve tasarım detaylarını bir araya getiren mega yatın, okyanus aşırı yolculuklara uygun özelliklere sahip olduğu ifade edildi.
TÜRK EKİPLERİ GÖREV ALDI
Projenin yönetimini More Marine üstlenirken, üretim ve donatım süreçlerinde Türk ekipleri görev aldı. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından yatın Yıldırım ailesinin kullanımına sunulması planlanıyor.
50 METRELİK DEV YAT
50,2 metre uzunluğundaki "Queen Yaz", boyutu ve tasarımıyla sektörün dikkat çeken projeleri arasında gösteriliyor. Mega yatın denize indirilmesi, denizcilik dünyasında da ilgiyle takip edildi.
Yorumlar (2)
bu dünyada yüzen saraylar geçici ahiret bakidir birazda ahirete yatırım yapsa iyi olur
Sana ne adam kazanıyor yiyor. Sen kendi ahiretine bak sen cok mu ahiretine yatırım yapıyorsun bu kin ve kıskançlık ile. Aziz Yıldırım ne yatırım yaptığını ahirete Allah bilir. Her kul kendinden sorumludur.
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