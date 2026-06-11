Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım için özel olarak inşa edilen mega yat denizle buluştu. Dearsan Tersanesi'nde yapımı tamamlanan 50,2 metrelik "Queen Yaz", düzenlenen törenle suya indirildi.

İSMİNİ KIZINDAN ALDI

Haber Denizde'nin haberine göre mega yatın adı, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan esinlenerek belirlendi. "Queen Yaz" adı verilen yat, denize indirildiği ilk günden itibaren dikkat çekti.