Haberler

Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray

Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için inşa edilen 50,2 metrelik "Queen Yaz" isimli mega yat düzenlenen törenle denize indirildi. Yatın isminin, Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan esinlenerek verildiği öğrenildi.

  • Aziz Yıldırım için inşa edilen 50,2 metrelik mega yat 'Queen Yaz' Dearsan Tersanesi'nde suya indirildi.
  • Yatın adı, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan esinlenerek belirlendi.
  • Yat, çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile okyanus aşırı yolculuklara uygun şekilde tasarlandı.

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım için özel olarak inşa edilen mega yat denizle buluştu. Dearsan Tersanesi'nde yapımı tamamlanan 50,2 metrelik "Queen Yaz", düzenlenen törenle suya indirildi.

İSMİNİ KIZINDAN ALDI

Haber Denizde'nin haberine göre mega yatın adı, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan esinlenerek belirlendi. "Queen Yaz" adı verilen yat, denize indirildiği ilk günden itibaren dikkat çekti.

OKYANUS AŞIRI YOLCULUKLARA UYGUN

Çelik gövde ve alüminyum üst yapı kombinasyonuyla tasarlanan yatın uzun menzilli seyahatler için üretildiği belirtildi. Modern mühendislik ve tasarım detaylarını bir araya getiren mega yatın, okyanus aşırı yolculuklara uygun özelliklere sahip olduğu ifade edildi.

TÜRK EKİPLERİ GÖREV ALDI

Projenin yönetimini More Marine üstlenirken, üretim ve donatım süreçlerinde Türk ekipleri görev aldı. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından yatın Yıldırım ailesinin kullanımına sunulması planlanıyor.

50 METRELİK DEV YAT

50,2 metre uzunluğundaki "Queen Yaz", boyutu ve tasarımıyla sektörün dikkat çeken projeleri arasında gösteriliyor. Mega yatın denize indirilmesi, denizcilik dünyasında da ilgiyle takip edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı

Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin

CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi

Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bu dünyada yüzen saraylar geçici ahiret bakidir birazda ahirete yatırım yapsa iyi olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjackie michson:

Sana ne adam kazanıyor yiyor. Sen kendi ahiretine bak sen cok mu ahiretine yatırım yapıyorsun bu kin ve kıskançlık ile. Aziz Yıldırım ne yatırım yaptığını ahirete Allah bilir. Her kul kendinden sorumludur.

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

Sınır tanımayan aşk! Ünlü şarkıcıya herkesin içinde bunu yaptı

200 TL’lik banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem

Banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem
CHP'de yeni ihraç dalgası! Hedefte bu kez belediye başkanları var

Taşlar yerinden oynayacak! Kılıçdaroğlu'ndan yarın için büyük hazırlık
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak

Ünlü oyuncudan üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak
Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar

Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

Yine göğsümüzü kabarttılar!