Bahar yeni bölüm nereden izlenir? Bahar final bölümü 64. bölüm full HD tek parça nerede izlenir?

Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı senaryosuyla dikkat çeken Bahar dizisi, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra yaşamını eşi ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın (Demet Evgar) hayat hikâyesini konu alıyor. Beklenmedik bir hastalıkla yüzleşmesiyle tüm hayatı altüst olan Bahar'ın yaşadığı büyük değişim, Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Peki, Bahar yeni bölüm nereden izlenir?

BAHAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Mutfakta doktor önlüğüyle görülen Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afiş, dizinin ana temasını başarıyla yansıtarak izleyicilerden tam not aldı. Genç yaşta tıp eğitimi aldıktan sonra tüm hayatını ailesine adayan Bahar, aniden karşılaştığı ciddi bir hastalıkla birlikte yaşamına yeni bir yön verme kararı alır. "Uyanmaya hazır mısın?" sloganıyla sunulan tanıtım, Bahar'ın geçireceği büyük değişimin habercisi niteliğinde.

Görünürde sıradan ama iç dünyaları karmaşık karakterlere odaklanan dizide, Bahar (Demet Evgar) ölümle yüzleştiği anda, kusursuz sandığı ailesinin gizli yönleriyle tanışır. Özellikle eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) farklı taraflarını öğrenmesiyle aile düzeni altüst olur. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy) ise Timur'a karşı güçlü bir rakip konumuna gelir. Bahar'ın yeniden doğuş öyküsü, zaman zaman trajikomik olaylarla izleyiciye umut, cesaret ve direnç aşılar.

YENİ SEZONUN OYUNCULARI

Tanıtımda yürekleri korkutan patlamanın ardından herkes çok etkilenirken, Evren ve Bahar bu tehlikeden sonra birbirlerine daha sıkı sarılmaya karar veriyor. Patlamanın ardından Maral ve Aziz Uras'ın evlenme kararı ise tüm ailede adeta bir şok etkisi yaratıyor. Bahar, oğlunu bu karardan döndürmeye çalışsa da, Maral ve Aziz Uras'ın eve karı koca olarak gelmeleri Bahar'ı derinden etkiliyor. Öte yandan hastaneye gelen kritik bir vaka, Bahar'ı mesleğiyle vicdanı arasında zorlayıcı bir sınava sürüklüyor. Bahar'ın bu çalkantılı dönemde ailesini ve mesleğini nasıl koruyacağı ise yeni bölüme dair merakı katlıyor.

BAHAR YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Bahar dizisini SHOW TV platformlarından izleyebilirsiniz

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Tanıtımda Bahar, kendisini gerçek ve sevgi dolu bir ilişkiden kaçmaya çalışırken buluyor. Hayallerini gerçekleştirmek ve yalnızca kendi olabilmek için çıktığı bu yolda, ilk etapta aşktan vazgeçmeyi seçse de en yakın arkadaşı Çağla sayesinde Evren'in, onu Bahar yapan en önemli parçalardan biri olduğunu fark ediyor. Bu süreçte kendi duygularıyla yüzleşen Evren ise Bahar'dan kaçmaktan vazgeçerek aşkının peşinden gitmeye karar veriyor. Bahar'ın, ailesini bir araya getirdiği o geniş ve sıcak sofrada Evren'e de bir yer açıp açmayacağı ise izleyici için merak uyandıran soruların başında geliyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç Çam (Çağla)

• Demirhan Demircioğlu (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal