Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin hangi rol teklifine tepki gösterdi?

Ölen kız kardeşinin kocasına âşık olan bir kadın, hikâyenin ilerleyen bölümlerinde ölen bir koca. Oyuncu Bahar Şahin'e gelen senaryolardan biri buydu. Şahin, Sarp Bozkurt'un sunduğu Acı Sohbet programının yeni bölümünde bu teklifi anlattı ve tepkisini iki kısa cümleyle dile getirdi: "Edep ya hu. Ahlak hiç mi yok?"

BAHAR ŞAHİN HANGİ ROL TEKLİFİNE TEPKİ GÖSTERDİ?

Bahar Şahin'in tepki gösterdiği rol, ölen kız kardeşinin eşine âşık olan kötü bir kadın karakterdi. Şahin projenin adını da yapımcısını da söylemedi.

Anlattığına göre senaryoda izleyicinin sevdiği bir oyuncunun bu kötü karakteri haklı gösterebilmesi bekleniyordu. Zalim İstanbul'daki Ceren Karaçay rolünden sonra yapımcıların ona benzer karakterler götürdüğünü de söyledi. Şahin'e göre bazı kötü karakterler kötü yazılıyor ve o zaman oyuncu ne kadar iyi oynarsa oynasın rol izleyiciye geçmiyor. Bunun sorumluluğunu senaryoya, yazara ya da yönetmene bağladı.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, televizyon ve sinema oyuncusu. Kameranın karşısına ilk kez O Hayat Benim dizisinde Müge rolüyle geçti. 2019'da başlayan Zalim İstanbul'da Ceren Karaçay'ı oynadı; yeni rol tekliflerinin de bu karaktere benzediğini Acı Sohbet'te anlattı. Son olarak ATV'nin Aynı Yağmur Altında dizisinde Beliz Karanoğlu'nu canlandırdı.

BAHAR ŞAHİN NERELİ?

Bahar Şahin Ankara'da doğdu, aslen Artvinli. Oyunculuk eğitimi aldı.

BAHAR ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bahar Şahin'in ilk dizisi O Hayat Benim oldu. 2017'de Lise Devriyesi'nde Işıl'ı, Kayıt Dışı'nda İnci'yi oynadı. 2018'de Servet dizisinde Ferah rolündeydi. 2019'da Zalim İstanbul'un kadrosuna Ceren olarak katıldı.

Sonraki yıllarda Gülümse Kaderine'de rol aldı. Aynı Yağmur Altında ise düşük reytingler nedeniyle 2026'nın ilk aylarında final yaptı. Şahin, finalden sonra Beliz ile Ali'nin evlendiği sahneye dair esprili bir paylaşımı beğenince yine konuşulmuştu.

BAHAR ŞAHİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Bahar Şahin 2017'de Oha Diyorum filminde oynadı. 2018'de İyi Oyun'da Naz'ı canlandırdı. Yol Arkadaşım serisinde de Cemre rolündeydi.