Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, nereli?

Magazin ve sosyal medya dünyasında sıkça konuşulan isimlerden biri olan Bahar Candan, hem televizyon yarışmalarıyla başlayan serüveni hem de özel hayatı ve açıklamalarıyla uzun süredir gündemde yer alıyor. Genç yaşta tanınan Candan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu ise merak edilen başlıkların başında geliyor. Bahar Candan'ın yaşam öyküsüne ve bilinmeyen yönlerine dair detaylar haberin devamında…

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998'de İstanbul'da doğan sosyal medya fenomeni ve televizyon yarışmacısıdır. Aslen Karamanlı olan Candan, Prof. Dr. Hakan Candan ve Umut Candan'ın ortanca kızıdır; ablası Nihal Candan ve kardeşi Su Candan ile birlikte "Candan Kardeşler" olarak tanınır. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görmüş, ancak kamuoyunda daha çok televizyon programları, sosyal medya paylaşımları ve müzik denemeleriyle yer almıştır.

BAHAR CANDAN KAÇ YAŞINDA?

17 Şubat 1998 doğumlu olan Bahar Candan, 2026 itibarıyla 27 yaşındadır.

BAHAR CANDAN NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Bahar Candan aslen Karamanlıdır.

BAHAR CANDAN'IN KARİYERİ

Bahar Candan, 2016 yılında "İşte Benim Stilim" yarışmasının 6. sezonuna katılarak tanındı; tarzı ve jüriyle yaşadığı tartışmalarla dikkat çekti ve sezonu ikinci sırada tamamladı. 2017'de yarışmanın 7. sezonunda yeniden yer aldı. Aynı dönemde "Dondurma Gibisin" ve ardından "Dom Pérignon" adlı şarkılarla müzik denemeleri yaptı.

2020'de "Doya Doya Moda" programına katıldı. Sosyal medyada "Elizitm" adlı hesabıyla lüks yaşam paylaşımlarıyla gündeme geldi.

2023'te ablası Nihal Candan ile birlikte dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklandı; 44 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıktan sonra 20 Eylül 2024'te tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.