Bahar bugün var mı, yok mu, Bahar dizisi bitti mi? Bahar neden yok 9 Aralık Salı?

Tıp eğitimini tamamladıktan sonra kendini tamamen eşi ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın (Demet Evgar) hikâyesini anlatan yapım, karakterin beklenmedik bir hastalıkla karşılaşmasıyla altüst olan hayatına odaklanıyor. Bahar'ın yaşadığı bu güçlü değişim süreci Show TV ekranlarında seyirciyle buluşurken, birçok kişi aynı soruları soruyor: Bugün Bahar var mı, yok mu; dizi sona erdi mi; 9 Aralık Salı günü ekrana neden gelmedi?

BAHAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Doktor önlüğüyle mutfakta görülen Bahar'ın yer aldığı dikkat çekici afiş, yapımın ana mesajını başarılı biçimde yansıtarak izleyicilerde güçlü bir merak uyandırdı. Genç yaşta tıp eğitimini tamamlayan Bahar, yıllarca ailesini hayatının merkezine koyarken, beklenmedik bir hastalıkla yüzleşmesi onun için büyük bir kırılma noktası olur. "Uyanmaya hazır mısın?" sloganıyla yayımlanan tanıtım, Bahar'ın yaşayacağı derin değişimin ilk işareti niteliğindedir.

Dışarıdan bakıldığında sıradan gibi görünen ancak iç dünyaları oldukça çalkantılı karakterlerin anlatıldığı dizide, Bahar (Demet Evgar) ölümle yüzleştiği anda ailesine dair saklı kalmış gerçeklerle tanışır. Özellikle eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) bilinmeyen yönleri gün yüzüne çıktıkça Bahar'ın düzeni tamamen sarsılır. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy) ise Timur'a karşı güçlü bir rakip olarak ortaya çıkar. Bahar'ın yeniden kendini bulma yolculuğu, zaman zaman hüzünlü zaman zaman mizahi anlarla izleyiciye umut, güç ve dayanıklılık aşılar.

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

Elit Andaç Çam (Çağla)

Demirhan Demircioğlu (Uras Yavuzoğlu)

Nil Sude Albayrak (Seren)

Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

Hasan Şahintürk (Reha)

Sena Mia Kalıp

Sonat Tokuç

Devrim Kabacaoğlu

Ege Erkal

BAHAR FİNAL Mİ YAPTI?

Dizi final yapmadı; yalnızca yayın günü değiştirildi. Bahar, artık Pazar akşamları izleyiciyle buluşuyor.