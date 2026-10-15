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Gazeteci Bahadır Özgür, fon krizine ilişkin yürütülen soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından gündeme geldi. Peki, Bahadır Özgür kimdir, nerede yazıyor? Gazeteci Bahadır Özgür kaç yaşında, nereli? Detaylar...

GAZETECİ BAHADIR ÖZGÜR KİMDİR?

Bahadır Özgür, 1975 yılında Kayseri'de doğan gazetecidir. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamlayan Özgür, gazetecilik kariyerine 1997 yılında Evrensel Gazetesi'nde başladı. Meslek hayatının ilk döneminde ekonomi ve siyaset ağırlıklı haberler hazırladı.

Eğitimini maliye alanında tamamlayan Bahadır Özgür, gazetecilik kariyerinde ekonomi, finans ve kamu politikalarıyla ilgili konulara odaklandı. Farklı gazetelerin bünyesinde görev yapan Özgür, ekonomi editörlüğü de üstlendi.

Özgür'ün mesleki geçmişinde Evrensel, Referans, Radikal ve Hürriyet gazeteleri bulunuyor. Gazetecilik kariyerinin farklı dönemlerinde ekonomi ve siyaset alanındaki haberleriyle öne çıkan Özgür, fon krizine ilişkin soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından yeniden gündeme geldi.

BAHADIR ÖZGÜR HANGİ GAZETELERDE ÇALIŞTI?

Bahadır Özgür'ün hangi yayın organında yazdığına ilişkin güncel bir bilgi, verilen bilgiler arasında yer almıyor. Özgür'ün gazetecilik kariyerinde Evrensel, Referans, Radikal ve Hürriyet gazetelerinde görev yaptığı biliniyor.

Gazetecilik mesleğine Evrensel Gazetesi'nde başlayan Özgür, daha sonra Referans Gazetesi'nde ekonomi editörü olarak çalıştı. Radikal Gazetesi kadrosunda da yer alan Özgür, bu gazetenin yayın hayatının sona ermesinin ardından kısa süreliğine Hürriyet Gazetesi'nde görev yaptı.

Özgür'ün günümüzde hangi yayın organında yazdığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmadığından, mevcut bilgiler doğrultusunda güncel bir yayın adı vermek mümkün değil.

BAHADIR ÖZGÜR KAÇ YAŞINDA?

Bahadır Özgür, 1975 yılında doğdu. Doğum yılı esas alındığında, 2026 yılı itibarıyla 50 veya 51 yaşındadır.

BAHADIR ÖZGÜR NERELİ?

Gazeteci Bahadır Özgür, Kayseri doğumludur. 1975 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Özgür, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamladı.