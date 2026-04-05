Babu'l Mendeb Boğazı nerede, Babu'l Mendeb Boğazı İran'da mı?

Dünya deniz taşımacılığının kalbinin attığı Babu'l Mendeb Boğazı, jeopolitik önemiyle krizlerin ve jeostratejik hamlelerin merkez üssü olmaya devam ediyor. Özellikle Orta Doğu'daki dengeler çerçevesinde adı sıkça anılan boğaz hakkında, "Babu'l Mendeb Boğazı hangi ülkede?" ve "Babu'l Mendeb İran sınırları içinde mi kalıyor?" gibi pek çok soru işareti oluşmuş durumda. Süveyş Kanalı'nın güney kapısı niteliğindeki bu kritik boğazın gerçek konumunu, komşu ülkelerini ve küresel ekonomi için taşıdığı hayati önemi sizler için derledik.

BABU'L MENDEB BOĞAZI NEREDE?

Babu'l Mendeb Boğazı, Asya ile Afrika kıtalarını birbirinden ayıran, Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlayan stratejik bir su yoludur. "Gözyaşı Kapısı" anlamına gelen bu boğaz, Süveyş Kanalı üzerinden yapılan dünya ticaretinin güney kapısı niteliğindedir. Kuzeyde Arap Yarımadası, güneyde ise Afrika Boynuzu arasında yer alan bu dar geçit, küresel petrol taşımacılığının ana damarlarından biri olarak kabul edilir.

BABU'L MENDEB BOĞAZI İRAN'DA MI?

En çok merak edilen konulardan biri olan "Babu'l Mendeb Boğazı İran'da mı?" sorusunun cevabı hayır. Boğaz, coğrafi olarak İran sınırları içerisinde yer almamaktadır. Babu'l Mendeb Boğazı’nın kıyısı olan ülkeler şunlardır:

• Yemen : Boğazın doğu (Asya) kıyısında yer alır.

•Cibuti ve Eritre: Boğazın batı (Afrika) kıyısında bulunan ülkelerdir.

İran, Basra Körfezi’nin çıkışındaki Hürmüz Boğazı’na kıyıdaş bir ülke olmasına rağmen, Babu'l Mendeb üzerindeki siyasi etkisini bölgedeki aktörler aracılığıyla hissettirmektedir. Ancak resmi sınır olarak boğazın kontrolü Yemen, Cibuti ve Eritre arasındadır.

STRATEJİK KRİTİK NOKTA: DÜNYA TİCARETİNİN KİLİDİ

Babu'l Mendeb, sadece 29-30 kilometre genişliğindeki en dar noktasıyla dev gemilerin geçiş yaptığı hassas bir bölgedir. Boğazın ortasında yer alan Perim Adası, bu su yolunu iki kanala ayırır. Buradaki herhangi bir aksama veya güvenlik sorunu, Avrupa ile Asya arasındaki deniz ulaşımını felç ederek navlun fiyatlarının ve enerji maliyetlerinin dünya genelinde artmasına neden olmaktadır.

BABU'L MENDEB VE HÜRMÜZ BOĞAZI ARASINDAKİ FARK

Kullanıcılar genellikle Babu'l Mendeb ile Hürmüz Boğazı'nı birbirine karıştırmaktadır. İran’ın kontrolünde olan ve petrol sevkiyatının kalbi sayılan nokta Hürmüz Boğazı'dır. Babu'l Mendeb ise daha çok Süveyş Kanalı'na giden ticaret yolunun güvenliğini temsil eder. Her iki boğaz da Orta Doğu'daki dengeler açısından "vazgeçilmez" statüsündedir.