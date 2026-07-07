Baba Parası filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Baba Parası filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Baba Parası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Baba Parası filmini izleyecek olanların merak ettiği Baba Parası konusu nedir, Baba Parası oyuncuları kimler ve Baba Parası özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABA PARASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Baba Parası filminin çekimleri büyük ölçüde İstanbul'da gerçekleştirildi. Özellikle hastane sahnelerinin İstanbul'daki özel bir hastanede çekildiği bilinirken, filmin diğer bölümlerinin de şehrin farklı noktalarında tamamlandığı belirtiliyor.

BABA PARASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği Baba Parası, 2020 yılında vizyona girdi. Film, 3 Ocak 2020'de sinemaseverlerle buluşarak yerli komedi yapımları arasında dikkat çeken eserlerden biri oldu.

BABA PARASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, ülkenin en zengin iş insanlarından birinin ölümünün ardından ortaya çıkan sıra dışı miras hikâyesini konu alıyor. Milyarderin birbirinden habersiz yaşayan gayrimeşru çocukları, büyük servetten pay almak için bir araya gelir. Ancak mirasın tamamını alabilmek için babalarının bıraktığı kasanın şifresini çözmeleri gerekir. Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip kardeşlerin bu süreçte yaşadığı komik olaylar, filmin ana hikâyesini oluşturuyor.

BABA PARASI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Ahmet Kural

• Murat Cemcir

• Rasim Öztekin

• Devrim Yakut

• Yağmur Tanrısevsin

• Özgür Emre Yıldırım

• Deniz Barut

• Osman Alkaş

• Ayhan Taş

• Demir Karahan

• Giray Altınok

• Zehra Yılmaz

• Yağmur Karabal