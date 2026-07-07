Haberler

Baba Parası filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Baba Parası filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Baba Parası filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Baba Parası filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Baba Parası filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Baba Parası konusu, özeti ve Baba Parası oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Baba Parası filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Baba Parası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Baba Parası filmini izleyecek olanların merak ettiği Baba Parası konusu nedir, Baba Parası oyuncuları kimler ve Baba Parası özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABA PARASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Baba Parası filminin çekimleri büyük ölçüde İstanbul'da gerçekleştirildi. Özellikle hastane sahnelerinin İstanbul'daki özel bir hastanede çekildiği bilinirken, filmin diğer bölümlerinin de şehrin farklı noktalarında tamamlandığı belirtiliyor.

BABA PARASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği Baba Parası, 2020 yılında vizyona girdi. Film, 3 Ocak 2020'de sinemaseverlerle buluşarak yerli komedi yapımları arasında dikkat çeken eserlerden biri oldu.

BABA PARASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, ülkenin en zengin iş insanlarından birinin ölümünün ardından ortaya çıkan sıra dışı miras hikâyesini konu alıyor. Milyarderin birbirinden habersiz yaşayan gayrimeşru çocukları, büyük servetten pay almak için bir araya gelir. Ancak mirasın tamamını alabilmek için babalarının bıraktığı kasanın şifresini çözmeleri gerekir. Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip kardeşlerin bu süreçte yaşadığı komik olaylar, filmin ana hikâyesini oluşturuyor.

BABA PARASI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Ahmet Kural

• Murat Cemcir

• Rasim Öztekin

• Devrim Yakut

• Yağmur Tanrısevsin

• Özgür Emre Yıldırım

• Deniz Barut

• Osman Alkaş

• Ayhan Taş

• Demir Karahan

• Giray Altınok

• Zehra Yılmaz

• Yağmur Karabal

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama

Trump F-35'e yeşil ışık yaktı, Netanyahu alelacele açıklama yaptı
Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi

Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi
NATO liderleri şerefine Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti liderleri karşılıyor

Erdoğan çifti liderleri karşılıyor! Her ülkeye ayrı jest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye ediliyor, zamanla yarış var

Saatlerdir yanıyor! Mahalleler tahliye ediliyor, zamanla yarış var
Messi'nin penaltı kabusu devam ediyor

Messi'nin kabusu devam ediyor!
Rekor transfer Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi! İşte ilk sözleri

Milli yıldız rekor bonservis bedeli karşılığında Süper Lig devinde
Ahmet Çakar'dan Icardi için olay iddia

Ahmet Çakar'dan Icardi için olay iddia
İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar

İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı