Azize Gencebay kimdir, öldü mü yaşıyor mu? Orhan Gencebay Azize Gencebay boşandı mı?

Müzik dünyasının efsane ismi Orhan Gencebay ile hayatını birleştiren Azize Gencebay, özel hayatıyla merak uyandırıyor. Özellikle Orhan Gencebay Azize Gencebay boşandı mı sorusu gündemde. İşte çiftin evlilik hikayesi ve güncel durumuyla ilgili tüm bilgiler…

AZİZE GENCEBAY KİMDİR?

Azize Gencebay, 1947 yılında dünyaya gelmiş Türk şarkıcı ve oyuncudur. Müzik kariyerine genç yaşta adım atarak Beyaz Kelebekler adlı grupta solistlik yapmıştır. Hem 45'lik hem de 33'lük plak çalışmalarıyla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

MÜZİK VE FİLM KARİYERİ

Azize Gencebay, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sinemada da boy göstermiştir. "Beni Böyle Sev" adlı filmde başrol oynamasıyla oyunculuk yeteneğini de sergilemiştir. Müziği ve oyunculuğu bir arada yürütmesi, onu dönemin çok yönlü sanatçılarından biri haline getirmiştir.

ÖZEL HAYATI VE AİLESİ

Müzik eğitimini Orhan Gencebay'ın verdiği bir okulda alan Azize Atalay, burada Gencebay ile tanışmıştır. 1966 yılında evlenen çiftin 1970 yılında Altan adını verdikleri bir oğulları olmuştur. Ancak evlilik 1977 yılında sona ermiş, Azize Gencebay boşanmanın ardından Orhan Gencebay soyadını kullanmaya devam etmiştir.

1984 yılında sanayici Hasan Çolakoğlu ile evlenen Azize Gencebay, bu evliliği de sonrasında sonlandırmıştır. Özel hayatındaki iniş çıkışlara rağmen, müzik ve oyunculuk kariyerine odaklanmayı sürdürmüştür.