Aziz Yıldırım listesinde kim var?

Aziz Yıldırım listesi açıklandı mı? Fenerbahçe başkanlık seçimine damga vuracak Aziz Yıldırım'ın listesindeki isimler büyük merak uyandırıyor. Hangi tanınan isimler Aziz Yıldırım'ın yanında yer alacak, listede sürpriz isimler var mı?

MAHMUT USLU VE NİHAT ÖZBAĞ LİSTEDE YER ALDI

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kala çarpıcı bir iddia gündeme geldi! Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki ilk isimler ortaya çıkarken sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı. Peki Aziz Yıldırım'ın listesinde kimler var? İşte tüm detaylar...

Kulis bilgilerine göre Aziz Yıldırım, geçmiş dönemde birlikte çalıştığı iki köklü ismi yeniden yanına aldı. Mahmut Uslu ve Nihat Özbağ'ın yönetim listesinde yer aldığı öne sürüldü.

ÖMER ONAN YİNE SAHNE ALIYOR

2024 seçimlerinde de Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan eski milli basketbolcu Ömer Onan, bu kez de listede kendine yer buldu. Onan'ın yeni yönetimde de aktif rol üstleneceği belirtiliyor.

BARIŞ GÖKTÜRK LİSTEYE GİRDİ

Başkan adaylığından Aziz Yıldırım lehine çekilen Barış Göktürk'ün de yönetim listesinde yer aldığı ifade edildi. Bu gelişme, iki ismin güçlü bir ittifak kurduğunun en önemli göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ÖNDER FIRAT İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce Aziz Yıldırım yönetiminde görev yapan Önder Fırat'ın da yeni listede yer aldığı iddia edildi. Fırat'ın listeye dahil edilmesi, deneyimli kadronun yeniden bir araya geldiğinin sinyalini veriyor.

SEÇİM ÖNCESİ GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde ortaya çıkan bu liste, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açtı. Seçime doğru gündem her geçen gün daha da kızışıyor.