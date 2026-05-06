Aziz Yıldırım aday mı? SON DAKİKA! Aziz Yıldırım açıklamasında ne dedi?

Fenerbahçe camiasında seçimli olağanüstü genel kurul sürecine girilirken, kulübün efsane isimlerinden biri olan Aziz Yıldırım’ın yeniden adaylık açıklaması büyük yankı uyandırdı. Peki,  Aziz Yıldırım aday olacak mı? Aziz Yıldırım açıklamasında ne dedi? Detaylar...

AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI MI?

Fenerbahçe’de merakla beklenen soru netlik kazandı. Aziz Yıldırım, yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa resmen aday olduğunu duyurdu.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Aziz Yıldırım, adaylık açıklamasında Fenerbahçe’nin 120. yılına özel bir vurgu yaparak camiaya birlik çağrısında bulundu. Yıldırım’ın açıklamasında en dikkat çeken bölüm, kulübün tüm paydaşlarını bir araya getirme isteği oldu.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum.”

