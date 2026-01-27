Aziz İhsan Aktaş kimdir? Aziz İhsan Aktaş kaç yaşında, nereli, neden gündemde?

Son dönemde adı yargı süreci ve belediyelere uzanan iddialarla birlikte sıkça anılan Aziz İhsan, kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. İş dünyasındaki faaliyetleriyle bilinen Aktaş'ın kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu soruları gündemin üst sıralarına taşındı. Hakkındaki soruşturmalarla birlikte dosyanın ayrıntıları netleşirken, Aziz İhsan'ın geçmişi ve iş hayatı da dikkatle inceleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

Aziz İhsan Aktaş, uzun yıllardır iş dünyasında faaliyet gösteren bir iş insanı olarak biliniyor. Akaryakıt, lojistik, inşaat ve hizmet sektörlerinde yer alan şirketlerde yöneticilik yaptı. Son dönemde ise hakkında yürütülen kapsamlı soruşturmalar ve açılan dava nedeniyle kamuoyunun gündemine geldi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Aziz İhsan Aktaş'ın doğum yılına ve yaşına ilişkin kamuoyuna yansımış net bir bilgi bulunmuyor. Ancak uzun süredir iş dünyasında aktif olması nedeniyle orta yaş ve üzeri olduğu değerlendiriliyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ NERELİ?

Aziz İhsan Aktaş'ın Diyarbakır doğumlu olduğu biliniyor. Eğitim hayatı ve gençlik dönemine ilişkin detaylar ise kamuoyuyla paylaşılmış değil.

AZİZ İHSAN AKTAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Aktaş, iş hayatında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yöneticiliğini yaptı. Özellikle Bilginay ve İçkale adlı firmalarla adını duyurdu. Bu şirketler bakım-onarım, araç kiralama, personel temini ve lojistik gibi alanlarda hizmet sundu. Bilginay şirketi 2007 yılında Antalya'da kuruldu ve 2015'te merkezini Ankara'ya taşıdı. İçkale ise 2015 yılında Diyarbakır'da faaliyete başladı ve zamanla İstanbul ile Ankara'da da etkinlik gösterdi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ NEDEN GÜNDEMDE?

Aziz İhsan Aktaş, 2025 yılı başlarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gündeme geldi. Hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet vermek ve ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır suçlamalar yöneltildi. Özellikle Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine ilişkin usulsüzlük iddialarında adının sıkça geçmesi dikkat çekti.

Soruşturmalar sırasında verdiği ifadeler doğrultusunda çok sayıda kamu yöneticisi hakkında gözaltı kararları alındı. İddialar arasında kamu ihalelerinde yolsuzluk, imar izinleri karşılığında menfaat sağlanması ve seçim finansmanına yönelik usulsüzlükler yer aldı.

Son olarak yürütülen soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş'a ait 23 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı. Aktaş'ın daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade vermesi de davanın seyrini etkileyen başlıklardan biri oldu.