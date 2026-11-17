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Azerbaycan'da yeni Devlet Hizmeti Kanunu'nun 20. maddesiyle din görevlisi statüsündeki kişilerin devlet memurluğu kadrolarına atanması yasaklandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 Ekim 2026'da kabul edilen kanunun uygulanmasına ilişkin kararnameyi 16 Kasım 2026'da imzaladı. Düzenlemeyle imamlar başta olmak üzere profesyonel din görevlilerinin devlet memurluğunda görev alma imkanı ortadan kalktı. Ancak yasak yalnızca din görevlisi statüsündeki kişileri kapsıyor ve herhangi bir dine mensup vatandaşların devlet memurluğuna başvurmasını engellemiyor. İşte Azerbaycan'daki yeni düzenlemenin kapsamı, uygulanma şekli ve ülkedeki başörtüsü tartışmalarıyla ilgili tüm detaylar.

AZERBAYCAN'DA İMAMLARA MEMURLUK YASAKLANDI MI?

Evet. Azerbaycan'da yürürlüğe giren yeni Devlet Hizmeti Kanunu'na göre imamlar da dahil olmak üzere din görevlisi statüsündeki kişiler devlet memurluğu kadrolarına atanamayacak. Kanunun 20. maddesi, din görevlilerini devlet memurluğuna atanamayacak kişiler arasında saydı.

YASAK KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme yalnızca din görevlisi statüsündeki kişileri kapsıyor. Bu nedenle yasak, herhangi bir dine mensup tüm vatandaşların devlet memurluğuna başvurusunun engellendiği anlamına gelmiyor. Dindar vatandaşlar ya da ibadetlerini yerine getiren kişiler, din görevlisi olmadıkları sürece devlet memurluğuna başvurabilecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?

Devlet Hizmeti Kanunu, 16 Ekim 2026'da kabul edildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kanunun uygulanmasına ilişkin kararnameyi 16 Kasım 2026'da imzaladı. Kararnameyle birlikte din görevlilerine yönelik düzenleme de uygulamaya girdi.

DİN GÖREVLİSİ OLUP OLMADIKLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre devlet memurluğuna başvuran kişilerin din görevlisi olup olmadığı ilgili devlet kurumları tarafından incelenecek. Kontrol, Elektronik Hükümet Bilgi Sistemi üzerinden ilgili kurumlara gönderilecek sorgularla yapılacak. Kurumların bu sorguları 7 iş günü içinde yanıtlaması öngörülüyor.

AZERBAYCAN'DA BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI NEDİR?

Yeni düzenleme, Azerbaycan'da okullarda başörtüsü kullanımına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde yürürlüğe girdi. Azerbaycan Bakanlar Kurulu, 21 Eylül 2026'da öğrencilerin okul kıyafetlerine, 6 Ekim 2026'da ise öğretmenlerin giyim kurallarına ilişkin yeni düzenlemeleri kabul etmişti.

AZERBAYCAN'DA BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANDI MI?

Okul kıyafetlerine ilişkin düzenlemelerde doğrudan bir başörtüsü yasağı yer almadı. Ancak okul kıyafetlerinin bütünlüğünü bozduğu ya da laik eğitim ilkesiyle uyuşmadığı değerlendirilen giysilerin kullanımına kısıtlama getirildi. Kuralların uygulanmaya başlamasının ardından bazı okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmadığı, öğretmenlerin de kıyafetleri nedeniyle kısıtlamalarla karşılaştığı yönünde haberler yayımlandı. Uygulamalar ülkede protestolara yol açtı.

DÜZENLEME NEDEN TARTIŞMA YARATTI?

Okul kıyafetlerine ilişkin kuralların ardından gelen Devlet Hizmeti Kanunu'ndaki din görevlilerine yönelik düzenleme, Azerbaycan'da laiklik ve din özgürlüğü konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Anayasasında laik devlet ilkesine yer veren Azerbaycan'da din ile devlet işlerinin ayrılmasına yönelik düzenlemeler, uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor.