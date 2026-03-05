Azerbaycan NATO'da mı? NATO'ya üye ülkeler hangileridir?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, güvenlik ve savunma alanında ülkeler arası iş birliğini sürdüren uluslararası bir ittifak olarak faaliyetlerini sürdürüyor. NATO ile çeşitli ortaklık mekanizmaları bulunan Azerbaycan'ın ittifakla ilişkileri ise uzun yıllara dayanıyor.

AZERBAYCAN NATO'DA MI?

Azerbaycan, Mart 2026 itibarıyla NATO'nun tam üyesi değildir ve ittifakın resmi üye listesinde yer almamaktadır. NATO'ya katılmak isteyen ülkelerin öncelikle resmi üyelik başvurusu yapması, ardından üyelik sürecinin başlatılması ve tüm NATO üyesi ülkelerin oybirliğiyle onay vermesi gerekiyor. Ayrıca aday ülkelerin siyasi ve askeri kriterleri karşılaması da üyelik sürecinin önemli şartları arasında bulunuyor.

NATO'ya katılım sürecinde aday ülkeler çoğu zaman Membership Action Plan (MAP) olarak bilinen üyelik eylem planı kapsamında değerlendirmeye alınıyor. Azerbaycan ile NATO arasında çeşitli iş birliği mekanizmaları yürütülmesine rağmen Azerbaycan tarafından NATO'ya yapılmış resmi bir üyelik başvurusu ya da başlatılmış bir üyelik süreci bulunmuyor.

NATO ÜYESİ ÜLKELER

Mart 2026 itibarıyla NATO'nun 32 tam üyesi bulunuyor. Türkiye, ABD, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan ittifakın tam üyeleri arasında yer alıyor.

İttifakın son genişleme süreci 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleşti. Finlandiya 2023 yılında NATO'ya katılırken, İsveç ise 2024 yılında ittifaka dahil olan son ülke oldu. NATO üyeleri kolektif savunma ilkesi kapsamında güvenlik iş birliği yürütüyor ve ittifaka katılım süreçleri tüm üye ülkelerin oybirliğiyle alınan kararlarla ilerliyor.