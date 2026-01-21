Az önce deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde, nerede oldu?

Az önce bazı bölgelerde hissedilen ani yer hareketliliği, vatandaşların dikkatini çekti. Kısa süreli sarsıntılar, sosyal medyada hızla gündem olurken, "Ne oldu?", "Deprem mi yaşandı?" soruları gündeme taşındı. Sarsıntının boyutu ve etkisi henüz netleşmedi; merak edenler için tüm gelişmeler haberin detaylarında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 21 Ocak Çarşamba itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapına yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referanslar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 21 Ocak Çarşamba tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması hedefleniyor.

21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HİSSEDİLEN SARSINTILAR

21 Ocak Çarşamba sabah saatlerinde illerde hissedilen kısa süreli sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların artmasının ardından "Deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise yalnızca doğrulanmış resmî açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.