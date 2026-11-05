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AZ Alkmaar Juventus maçı hangi kanalda, AZ Alkmaar Juventus nereden CANLI izlenir?

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AZ Alkmaar Juventus maçı hangi kanalda, AZ Alkmaar Juventus nereden CANLI izlenir?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, yarın akşam sahasında İtalyan devi Juventus'u ağırlayacak. Avrupa futbolunun takipçileri, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

AZ Alkmaar, iç saha avantajını kullanarak Juventus karşısında 3 puan hedefliyor. İtalyan ekibi ise zorlu Hollanda deplasmanından galibiyetle dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte AZ Alkmaar Juventus maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

AZ ALKMAAR JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar Juventus maçı, tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 2'nin yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

AZ ALKMAAR JUVENTUS NEREDEN CANLI İZLENİR?

AZ Alkmaar Juventus maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 2 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

AZ ALKMAAR JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

AZ Alkmaar Juventus maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

AZ ALKMAAR JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

AZ Alkmaar Juventus maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 2 üzerinden canlı takip edebilecek.

AZ ALKMAAR JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

AZ Alkmaar ile Juventus arasındaki karşılaşma, Hollanda'nın Alkmaar kentindeki AFAS Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi AZ Alkmaar, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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