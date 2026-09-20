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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada geçmiş yıllarda işlenen iki ayrı cinayet dosyasının yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir suçun cezasız kalmaması ve hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması hedefiyle yürütülen operasyonlar neticesinde, Osmaniye ve İstanbul'daki faili meçhul dosyalar çözüme kavuşturuldu. Peki, Ayşegül Yaşar kimdir? Ayşegül Yaşar neden öldü? Detaylar...

AYŞEGÜL YAŞAR KİMDİR?

Ayşegül Yaşar, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ikamet eden 54 yaşında bir vatandaştır. 26 Ağustos 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış ve ailesi ile yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılmıştır. Yakınlarının ihbarı üzerine Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma süresince Ayşegül Yaşar'ın son görüştüğü şahıslar, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ve HTS kayıtları mercek altına alınmıştır. Elde edilen ilk bulguların ardından dosya kayıp vakasından çıkarılarak cinayet soruşturması kapsamında ele alınmaya başlanmıştır.

AYŞEGÜL YAŞAR NEDEN ÖLDÜ?

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili birimlerce yürütülen derinlemesine incelemelerde yeni delillere ulaşılmıştır. HTS ve kamera kayıtları, tanık ifadeleri ile kriminal incelemelerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda soruşturmanın seyri değişmiştir.

Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle uyumlu olduğu kesinleşmiştir.

Biyolojik delillerin somutlaşması üzerine gözaltına alınan şüphelinin kolluk kuvvetlerine yer göstermesi neticesinde Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında ana şüpheli ile birlikte şüphelinin anne ve babası da gözaltına alınmıştır.

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ CİNAYET DOSYASINDA BEŞİNCİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan bir diğer dosya ise İstanbul Gaziosmanpaşa'da 6 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen Abdülhamid Terkin cinayeti oldu. Yıllar sonra Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden açılan dosyada; HTS ve baz kayıtları, görüşme dökümleri, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık beyanları baştan sona incelendi.

Yapılan detaylı teknik ve fiziki takibin ardından Abdülhamid Terkin'in öldürülmesine ilişkin olayda yer aldığı tespit edilen beşinci şüphelinin kimliği belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HİÇBİR CİNAYET KARANLIKTA KALMAYACAK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli süreçlerin aydınlatılmasında emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. Bakan Gürlek açıklamasında; Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıkları, İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlükleri, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve süreçte görev alan tüm kamu personeline şükranlarını sundu.

Açıklamasını kararlılık mesajıyla tamamlayan Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin; hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı.