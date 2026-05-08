İstanbul Kağıthane’de 13 Mart tarihinde yaşadığı evde ölü bulunan 27 yaşındaki fenomen ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın ölümü, adli makamlar tarafından çok yönlü bir soruşturma kapsamında incelenmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, olayın aydınlatılmasına yönelik hem kriminal hem de dijital delil analizleri titizlikle sürdürülüyor. Peki, Ayşegül Eraslan'ı kim öldürdü? Ayşegül Eraslan neden öldü? Detaylar...

AYŞEGÜL ERASLAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma halen devam ettiği için olayın faili ya da kesin sorumlusu hakkında resmi makamlar tarafından açıklanmış net bir sonuç bulunmamaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada olayın cinayet, intihar veya başka bir yönlendirme sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği tüm ihtimaller üzerinden değerlendirilmektedir.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, kriminal incelemeler ve dijital materyal analizleri üzerinden ilerleme sağlanmakta, özellikle cep telefonu kayıtları ve yazışmaların olayın aydınlatılmasında kritik rol oynayacağı değerlendirilmektedir.

Yetkili makamlar tarafından şu an için kamuoyuna yansıyan bilgiler dışında kesinleşmiş bir fail bilgisi paylaşılmamıştır. Bu nedenle olay, hukuki süreç tamamlanmadan “şüpheli ölüm” dosyası kapsamında değerlendirilmeye devam etmektedir.

AYŞEGÜL ERASLAN NEDEN ÖLDÜ?

Ayşegül Eraslan’ın ölüm nedeni, adli soruşturma kapsamında çok yönlü olarak araştırılmaktadır. Mevcut dosyada olayın kesin nedeni henüz resmi olarak açıklanmamıştır. İncelemeler, hem adli tıp bulguları hem de dijital deliller üzerinden yürütülmektedir.

Ailenin avukatı tarafından yapılan açıklamalarda, genç kadının ölümünden önce tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığına dair iddiaların bulunduğu belirtilmiştir. Özellikle müstehcen içerikli olduğu öne sürülen bazı materyaller üzerinden şantaj yapıldığına dair somut delillerin dosyaya sunulduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte olayın intihar mı, cinayet mi yoksa farklı bir yönlendirme sonucu mu gerçekleştiği konusu, kriminal incelemeler tamamlanmadan netlik kazanmamaktadır. Olay yerinden elde edilen deliller, telefon incelemeleri ve yazılı materyallerin analiz sonuçları soruşturmanın seyrini belirleyecektir.

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

Ayşegül Eraslan, 27 yaşında bir fenomen ve moda tasarımcısı olarak bilinmektedir. Sosyal medya platformlarında moda içerikleri üretmesi ve tasarım çalışmalarıyla tanınan Eraslan, özellikle genç kitleler arasında takip edilen isimlerden biri olmuştur.

İstanbul Kağıthane’de yaşayan Ayşegül Eraslan’ın, moda ve dijital içerik üretimi alanında aktif olduğu, sosyal medya üzerinden çeşitli projeler yürüttüğü bilinmektedir. Genç yaşta hayatını kaybeden Eraslan’ın ölümü, hem sosyal medya topluluklarında hem de moda çevrelerinde geniş yankı uyandırmıştır.

Soruşturma süreci devam ederken, Ayşegül Eraslan’ın yaşamına ve ölümüne ilişkin tüm detaylar adli makamların incelemeleri doğrultusunda netleşecektir.