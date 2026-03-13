Ayşegül Eraslan ölmeden önce mektup mu yazdı, mektupta ne yazıyor? Ayşegül Eraslan kanlı mektup olayı nedir?

Gizemli bir not, sosyal medyada yayılan bir görüntü ve ardı ardına gelen iddialar… "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan'ın ölümünün ardından ortaya atılan "kanlı mektup" detayı, olayın arkasındaki gerçekleri merak konusu haline getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AYŞEGÜL ERASLAN ÖLMEDEN ÖNCE MEKTUP MU YAZDI?

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan'ın ölümünün ardından sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Eraslan'ın özellikle Instagram hikâyesinde paylaştığı mesaj ve kanlı not görüntüsü, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Mektubunda,

"Paylaşmadığım şeyler vardır; sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım… Tek bildiğim, ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı."

ifadelerine yer verdiği görüldü.

Bu mektup, Eraslan'ın ölümünden önce bir tür veda mesajı ya da mektup bıraktığı yönünde yorumlandı.

AYŞEGÜL ERASLAN KANLI MEKTUP OLAYI NEDİR?

Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabında paylaşılan kanlı not görüntüsü, olayın en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Söz konusu görüntüde yer alan mesajın ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Eraslan'ın yaşamına son verdiği iddialarını gündeme getirdi. Ancak olayın kesin detayları henüz resmi makamlar tarafından açıklanmadı.

Polis ekipleri, kanlı not iddiası ve sosyal medya paylaşımlarını da soruşturma kapsamında incelemeye aldı.

AYŞEGÜL ERASLAN ÖLDÜ MÜ?

Evet. "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

Sabah saatlerinde yakınlarının durumu fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Eraslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

AYŞEGÜL ERASLAN NEDEN ÖLDÜ?

Ayşegül Eraslan'ın ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı.

İlk bilgilere göre intihar ihtimali üzerinde durulduğu iddia edilse de, kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Eraslan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

Ayşegül Eraslan, Türkiye'de moda ve televizyon dünyasında tanınan isimlerden biridir.

Geniş kitleler tarafından özellikle moda yarışması "İşte Benim Stilim" programıyla tanındı. Yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Eraslan, tarzı ve açıklamalarıyla zaman zaman dikkat çekiyordu.