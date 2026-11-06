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Aynur Aydın kimdir? Şişli MYO Kurucu Müdürü Aynur Aydın nereli, kaç yaşında?

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Aynur Aydın kimdir? Şişli MYO Kurucu Müdürü Aynur Aydın nereli, kaç yaşında?
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun kuruluşunda önemli rol üstlenen Kurucu Müdür Aynur Aydın, merak edilen isimler arasında yer alıyor. Şişli MYO'nun 2012 yılında başlayan kuruluş hikâyesiyle gündeme gelen Aynur Aydın'ın kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Aynur Aydın kimdir? Şişli MYO Kurucu Müdürü Aynur Aydın nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun kuruluş sürecinde görev alan Kurucu Müdür Aynur Aydın'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki,  Aynur Aydın kimdir? Şişli MYO Kurucu Müdürü Aynur Aydın nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

AYNUR AYDIN KİMDİR?

Aynur Aydın, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun Kurucu Müdürü olarak anılıyor. Şişli MYO'nun kuruluş sürecine ilişkin okulun internet sitesinde yer alan açıklamada, kurumun 2012 yılında akademik hayata başladığı belirtiliyor.

Kuruluş sürecini anlatan açıklamada, okulun ilk adımlarının atılması, gerekli yapıların oluşturulması, çalışma arkadaşlarının bir araya getirilmesi ve ilk öğrencilerin karşılanması gibi aşamalara değiniliyor. Kurumun sağlam temeller üzerine inşa edildiği ve akademik-idari yapısını geliştirerek eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU NE ZAMAN KURULDU?

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Şişli Vakfı tarafından 27 Nisan 2012 tarihli ve 2012/3165 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruldu. Kuruluş kararı, 18 Mayıs 2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksekokul, 2012 yılının mayıs ayında akademik hayata başladı.

Şişli Vakfının temel amaçları arasında İstanbul ve Şişli başta olmak üzere ülke genelinde eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet sunmak yer alıyor. Vakıf ayrıca eğitim kurumları açmak, öğrencilere destek sağlamak, bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek gibi faaliyetler yürütmeyi hedefliyor.

AYNUR AYDIN NERELİ?

Şişli Meslek Yüksekokulunun internet sitesinde yer alan kuruluş sürecine ilişkin açıklamada Aynur Aydın'ın memleketi hakkında bilgi bulunmuyor. 

AYNUR AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Aynur Aydın'ın doğum tarihi ve yaşı hakkında da okulun paylaşılan bilgilerinde herhangi bir açıklama yer almıyor. 

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