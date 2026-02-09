Aynı Yağmur Altında Fazilet kimdir, Fazilet'i canlandıran Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

Aynı Yağmur Altında dizisinde Fazilet kimdir sorusu, diziyi takip eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Usta oyuncu Hülya Avşar'ın canlandırdığı Fazilet karakteri kadar, Hülya Avşar'ın yaşı, memleketi ve evli mi bekar mı olduğu da arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA FAZİLET KİMDİR?

Dominant ve kibirli bir kadın olan Fazilet, şık ve stilize başörtüsü takar, özenli giyinmeyi sever. Paraya ve statüye büyük önem verir. Fazilet'in en büyük sırrı, geçmişte yaşadığı yasak ilişkiden doğan bir erkek çocuğudur.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar, Türk sinema, televizyon ve müzik dünyasının en tanınan isimlerinden biridir. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcılık, sunuculuk ve yapımcılık alanlarında da uzun yıllardır aktif olan Avşar, güçlü duruşu ve çok yönlü kariyeriyle magazin ve sanat gündeminin her döneminde yer almayı başarmıştır. Rol aldığı diziler, filmler ve sahne çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

HÜLYA AVŞAR KAÇ YAŞINDA?

10 Ekim 1963 doğumlu olan Hülya Avşar, 2026 yılı itibarıyla 62 yaşındadır. Yıllara meydan okuyan fit görüntüsü ve enerjisiyle dikkat çeken Avşar, yaşıyla değil üretkenliğiyle anılmayı sürdürüyor.

HÜLYA AVŞAR NERELİ?

Hülya Avşar, Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatının ardından İstanbul'a yerleşen Avşar, kariyerini uzun yıllardır burada sürdürmektedir. Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçen yaşam deneyimleri, sanat yolculuğuna da yansımıştır.

HÜLYA AVŞAR EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Hülya Avşar, daha önce evlilik yapmış ancak şu anda bekardır. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Avşar, zaman zaman yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelmekte, ancak odağını genellikle kariyeri ve projeleri üzerinde tutmaktadır.

HÜLYA AVŞAR'IN KARİYER YOLCULUĞU

Sinema ve televizyon projelerindeki başarılı performanslarıyla birçok ödül kazanan Hülya Avşar, müzik albümleri ve sahne çalışmalarıyla da adından söz ettirmiştir. Son dönemde yer aldığı dizi projeleriyle yeniden ekranlara dönen Avşar, deneyimi ve karizmasıyla her rolünde dikkat çekmeye devam ediyor.