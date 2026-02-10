Haberler

Aydın okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Aydın'da okul yok mu (AYDIN VALİLİĞİ)?

Aydın okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Aydın'da okul yok mu (AYDIN VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki soğuk hava sonrası veliler "4 Şubat Çarşamba Aydın'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle dağ köylerinde ulaşımın aksaması ihtimali üzerine Aydın Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Aydın'da okul yok mu, 4 Şubat Çarşamba dersler iptal mi? Olumsuz hava şartları ve fırtına uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Aydın Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 4 Şubat Çarşamba Aydın okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

AYDIN HAVA DURUMU
Aydın'da 4 Günlük Hava Durumu

Aydın'da önümüzdeki dört gün boyunca ılık ve genellikle güneşli hava etkisini sürdürecek.

Bugün kentte az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 23 derece civarında olacak.

Yarın hava yine güneşli ve açık geçecek. Sıcaklıklar 24 dereceye kadar yükselecek, rüzgâr hafif esecek.

Üçüncü gün parçalı bulutlu bir hava görülmesi bekleniyor. Yağış ihtimali düşük, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Dördüncü gün de benzer şekilde güneşli ve ılık bir hava hakim olacak. Günlük yaşamı olumsuz etkileyecek bir meteorolojik risk beklenmiyor.

AYDIN OKULLAR TATİL Mİ?

AYDIN OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

