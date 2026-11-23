Aydın okullar tatil mi sorusunun yanıtı şimdilik hayır. Aydın'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle valilikten herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Öğretmenler Günü de resmi tatil olmadığı için 24 Kasım Salı günü Aydın'da okullar açık olacak ve normal ders programı uygulanacak.

AYDIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, şu an için Aydın'da okullar tatil değil. Aydın Valiliği, 24 Kasım Salı günü için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapmadı. Bu nedenle okullar açık olacak ve dersler normal saatlerinde işlenecek.

24 KASIM SALI AYDIN'DA OKUL YOK MU?

24 Kasım Salı günü Aydın'da okul var. Hem il genelinde hem de ilçelerde herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Hava koşullarının kötüleşmesi halinde tatil kararı alınabileceği için velilerin ve öğrencilerin Aydın Valiliği ile ilçe kaymakamlıklarının resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

AYDIN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik verilere göre Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 22, en düşük sıcaklığın ise 11 derece civarında olması öngörülüyor.

Yağış sırasında ani su baskınları, kısa süreli kuvvetli rüzgâr ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Okula gidecek öğrencilerin yağmurluk ve şemsiye bulundurmaları, servis ve özel araç kullanan sürücülerin de kaygan yollarda hızlarını düşürmeleri öneriliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değil. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer almayan Öğretmenler Günü'nde okullar açık oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim takvimine göre 24 Kasım Salı günü normal ders programı uygulanacak, okullarda gün içinde Öğretmenler Günü törenleri ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar karar veriyor. Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Aydın'da de olası bir tatil kararı Aydın Valiliği tarafından açıklanacak.