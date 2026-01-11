Aydın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Aydın'da okul yok mu (AYDIN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Aydın'da okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi dersler iptal mi? Olumsuz hava şartları ve fırtına uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Aydın Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Aydın okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

AYDIN HAVA DURUMU

Aydın: Ege'de Sağanak Yağış ve Ilıman Hava

Aydın, 12-16 Ocak tarihleri arasında komşu illere nazaran daha ılıman ancak yağışlı bir sistemin etkisi altında kalacak. Tarım kenti olan Aydın'da yağışların özellikle haftanın ilk günlerinde bereket getirmesi bekleniyor.

12-13 Ocak: Kuvvetli Sağanak Uyarısı 12 Ocak Pazartesi günü Aydın genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 13 derece civarında ölçülürken, yağışın özellikle öğle saatlerinde Efeler ve Söke hattında kuvvetini artırması bekleniyor. 13 Ocak Salı günü de yağışlar aralıklarla devam edecek. Bu durum, şehir içi drenaj sistemlerinde yoğunluğa ve tarım arazilerinde su birikintilerine yol açabilir. Gece sıcaklıklarının 6-7 derecenin altına düşmemesi, kar yağışı riskini tamamen ortadan kaldırıyor ancak nemli hava soğuğu kemiklere kadar hissettirebilir.

14-15-16 Ocak: Güneş Yüzünü Gösteriyor 14 Ocak Çarşamba gününden itibaren yağışlı sistem doğuya doğru kayarak kenti terk ediyor. Aydın'da haftanın geri kalanı parçalı bulutlu ve güneşli bir seyir izleyecek. Sıcaklıklar 15 Ocak Perşembe günü 15 dereceye, 16 Ocak Cuma günü ise 16 dereceye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 4-5 derece civarında seyrederek mevsim normallerinde kalacak. Bu beş günlük süreçte Aydın, kışın sert yüzünden ziyade daha çok bahar geçişini andıran yağışlı ve serin bir tablo çizecek. Üreticilerin, yağış sonrası bahçe işlerini planlamak için 14 Ocak sonrasını değerlendirmesi uygun görünmektedir.

AYDIN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.