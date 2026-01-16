Aydın Ayaydın'ın yeğeni Mert Ayaydın kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Mert Ayaydın neden gözaltına alındı?

Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve ünlü isimleri de kapsadığı belirtilen uyuşturucu soruşturması, siyaset dünyasına uzanan yeni bir gelişmeyle gündemin merkezine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, AKP'li siyasetçi Aydın Ayaydın'ın yeğeni Mert Ayaydın'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Aydın Ayaydın'ın yeğeni Mert Ayaydın kimdir? Mert Ayaydın neden gözaltına alındı? Detaylar...

AYDIN AYAYDIN'IN YEĞENİ MERT AYAYDIN KİMDİR?

Mert Ayaydın, AKP'li siyasetçi Aydın Ayaydın'ın yeğeni, AKP İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın'ın ise kuzeni olarak biliniyor. Aile bağları nedeniyle kamuoyunun dikkatini çeken Mert Ayaydın hakkında, gözaltı sürecine kadar kamuoyuna yansıyan herhangi bir adli kayıt veya tartışmalı bir bilgi bulunmuyor.

Aydın Ayaydın'ın Odatv'ye yaptığı açıklamaya göre Mert Ayaydın, uzun süre yurt dışında yaşamış ve eğitim almış bir isim. Ayaydın, yeğeninin yaşam tarzına ilişkin olarak "temiz, kültürlü" ifadelerini kullanırken, sigara dahi kullanmadığını özellikle vurguladı. Bu açıklamalar, aile cephesinde yaşanan şaşkınlığın boyutunu gözler önüne serdi.

Aydın Ayaydın, açıklamasında ayrıca ailelerinde bugüne kadar bu tür olayların hiç yaşanmadığını belirterek, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti. Mert Ayaydın'ın gözaltı sürecinde emniyet aşamasında olduğu ve henüz savcılığa sevk edilmediği bilgisi de yine aile tarafından paylaşıldı.

MERT AYAYDIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mert Ayaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve ünlü isimlere yönelik olduğu belirtilen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ancak gözaltı gerekçesine ilişkin olarak şu ana kadar resmi makamlarca kamuoyuna yapılmış ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

Aydın Ayaydın, Odatv'ye yaptığı değerlendirmede, gözaltının nedenine dair kendilerine de herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını açıkça ifade etti. Ayaydın, "Gözaltı gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Şu an konuyla ilgili tam olarak ne olduğunu anlamış değiliz" sözleriyle belirsizliğin sürdüğünü dile getirdi.

Mevcut bilgiler ışığında, Mert Ayaydın'ın gözaltı sürecinin devam ettiği, soruşturmanın emniyet aşamasında olduğu ve savcılığa sevk edilmediği netlik kazanmış durumda. Soruşturmanın kapsamı ve Mert Ayaydın'a yöneltilen iddiaların içeriği ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.