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Bursa'da 1 Kasım 1968'de dünyaya gelen Aydan Burhan, iki hafta önce 58 yaşına girdi; kamera önüne ise çocuk yaşta, 1981 yapımı Ah Güzel İstanbul'la çıkmıştı.

Dün akşam yine ekrandaydı. Star TV'de 17 Kasım'da yayımlanan Tuzlu Kahve'nin 11. bölümüne Mahallenin Muhtarları'ndan üç tanıdık yüz konuk oldu: Temel'i oynayan Erkan Can, Şirin'i oynayan Esra Akkaya ve Fadime'yi oynayan Aydan Burhan. Şarkıcı Hakan Altun da o bölümdeydi.

AYDAN BURHAN KAÇ YAŞINDA?

Aydan Burhan 58 yaşında. Mahallenin Muhtarları 1992'de başladığında 23 yaşındaydı; Hercai'de Hanife Derbent'i oynadığı 2019'da ise 50'yi geçmişti.

AYDAN BURHAN NERELİ?

Aydan Burhan Bursalı. Oyunculuğu da doğduğu kentte, Bursa Belediye Konservatuvarı'nda öğrendi ve ekrana gelmeden önce tiyatro sahnesine çıktı.

AYDAN BURHAN KİMDİR?

Aydan Burhan, en çok Mahallenin Muhtarları'nın Fadime'si olarak tanınan bir oyuncu. Muhtarın kızını 1992-1997 arasında oynadı, 2002'ye kadar süren diziden ise final gelmeden ayrıldı.

Kemal Sunal'la iki filmi var: 1989 yapımı Gülen Adam'da Naciye'yi, bir yıl sonra çekilen Boynu Bükük Küheylan'da da Gülbahar'ı oynadı. Yapımcılığı da denedi. 1997'de yapımcısı olduğu Yangın Ayşe dizisi beklenen reytingi alamayınca erken bitti.

AYDAN BURHAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Mahallenin Muhtarları'ndan sonra Aydan Burhan dizilerden kopmadı. 1999'da Güneşe Doğru'da Rana, 2000'de Tirvana'da Meryem oldu; Sevda Tepesi'nde Gülbahar'ı, Tarık ve Diğerleri'nde Şükran'ı canlandırdı. 2010-2014 arasında dört yıl boyunca Şefkat Tepe'nin Dudu'suydu.

Kadim Dostum, Sevdam Alabora ve Fabrika Kızı bunları izledi. 2018'de Bir Zamanlar Çukurova'da Nigar'ı, 2019'da Hercai'de Hanife Derbent'i oynadı.

MAHALLENİN MUHTARLARI EKİBİ TUZLU KAHVE'DE NE YAPTI?

Bölüm baştan sona Karadeniz temalıydı. Hatun, Candan, Aybüke ve Taylan bir kız isteme töreninde Karadenizli bir aileyi canlandırırken Temel, Şirin ve Fadime yıllar sonra aynı karede buluştu. Hakan Altun da Osman ile Hatun'un 40. evlilik yıl dönümü kutlamasında şarkı söyledi.

Tanıtımda eski diziden bir hatıra da vardı: Temel'in maymunu Çaydanlık'ın fotoğrafı.