Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ay Lav Yu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ay Lav Yu filmini izleyecek olanların merak ettiği Ay Lav Yu konusu nedir, Ay Lav Yu oyuncuları kimler ve Ay Lav Yu özeti gibi konuları inceliyoruz.

AY LAV YU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, devletin resmi kayıtlarda unuttuğu, yolu izi olmayan Tınne köyünde yaşayan İbrahim ve ailesinin hikayesini anlatıyor. Köyün muhtarı Yusuf Ağa'nın oğlu İbrahim, üniversite okumak için gittiği Amerika'da Jessica isimli bir kıza aşık olur. İbrahim'in Jessica'yı ve ailesini Tınne köyüne getirmesiyle birlikte, kültürlerin ve dillerin birbirine karıştığı komik, bir o kadar da düşündürücü olaylar silsilesi başlar. "Var olan ama yok sayılan" bir köyün, Amerikalı konuklarla imtihanı izleyiciye kahkaha dolu anlar yaşatır.

AY LAV YU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yerli oyuncuların yanı sıra Hollywood yıldızlarını da kadrosunda barındırmasıdır. İşte filmin geniş oyuncu kadrosu:

• Sermiyan Midyat (İbrahim)

• Katie Gill (Jessica)

• Steve Guttenberg (Christopher)

• Mariel Hemingway (Mary)

• Meray Ülgen (Yusuf Ağa)

• Ayşenil Şamlıoğlu (Xate)

• Fadik Sevin Atasoy (Zozan)

• Cengiz Bozkurt (Saido)

• Ayça Damgacı (Fehime)

AY LAV YU FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ay Lav Yu filminin çekimleri, hikayenin geçtiği atmosferi tam anlamıyla yansıtabilmek adına Güneydoğu Anadolu'nun büyüleyici coğrafyasında gerçekleştirilmiştir. Filmin büyük bir bölümü Mardin ilinin Midat ilçesinde ve çevre köylerinde çekilmiştir. Hasankeyf’in tarihi dokusunun da eşlik ettiği çekimler 2009 yılında tamamlanmış, film ise 12 Mart 2010 tarihinde vizyona girmiştir.

AY LAV YU FİLMİNİN SONU NASIL BİTİYOR?

Filmin finali, hem hüzünlü hem de umut dolu bir mesajla noktalanıyor. Amerikalı ailenin köye gelmesiyle yaşanan tüm karmaşa ve yanlış anlaşılmaların ardından, İbrahim ve Jessica'nın aşkı galip gelir. Devlet tarafından varlığı kabul edilmeyen Tınne köyü, bu uluslararası ziyaret sayesinde dolaylı yoldan bir kimlik kazanır. Film, sevginin ve hoşgörünün dil, din veya ırk tanımadığını, insanların birbirini anlaması için aynı dili konuşmasına gerek olmadığını vurgulayan sıcak bir sahneyle son bulur.

FİLMİN DEVAMI GELDİ Mİ?

Ay Lav Yu filminin gördüğü yoğun ilginin ardından, Sermiyan Midyat 2017 yılında "Ay Lav Yu Tuu" isimli devam filmini çekmiştir. İlk filmdeki temayı sürdüren devam halkasında da İbrahim ve Jessica'nın evlilik sonrası maceraları ve Amerika-Tınne arasındaki yeni komik çatışmalar konu edilmiştir.