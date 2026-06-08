Avrasya Tüneli'nde kaza mı oldu? SON DAKİKA! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı mı, neden , neden bu kadar trafik var?

İstanbul'da sabah trafiğini olumsuz etkileyen Avrasya Tüneli kazası gündem oldu. Bir otomobilin tünel içerisindeki yangın panosuna çarpmasının ardından oluşan su birikintisi nedeniyle araç geçişleri geçici olarak durduruldu. Tünele deniz suyu dolduğu yönündeki iddialar ise yetkililer tarafından yalanlandı. Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı mı, neden bu kadar trafik oluştu? İşte son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

AVRASYA TÜNELİ'NDE KAZA MI OLDU?

Evet. 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli Avrupa yönünde bir trafik kazası meydana geldi. Özel bir otomobilin tünel içerisinde bulunan itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı belirtildi.

AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE KAPATILDI MI?

Evet. Kaza sonrasında patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele aktı. Oluşan su birikintisi nedeniyle Avrasya Tüneli bir süre araç geçişine kapatıldı. Daha sonra İstanbul Valiliği, tünelin yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

AVRASYA TÜNELİ NEDEN TRAFİĞE KAPATILDI?

Kazanın ardından otomobilin çarptığı yangın panosundaki musluk sistemi patladı. Bu nedenle söndürme sisteminde bulunan su tünele akarak yolda su birikintisi oluşturdu. Güvenlik önlemleri kapsamında tünel geçici olarak trafiğe kapatıldı.

NEDEN KAZA OLDU?

Kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı. İlk bilgilere göre otomobil, bilinmeyen bir nedenle kaldırıma çıkarak tünel duvarına ve itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

OLAY NEDİR?

Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil yangın panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle musluk sistemi patladı ve söndürme sistemindeki su tünel içerisine aktı. Sosyal medyada ve bazı paylaşımlarda tünele deniz suyu dolduğu iddia edilse de İstanbul Valiliği bu iddiaları yalanlayarak tünele akan suyun deniz suyuyla ilgisinin bulunmadığını, bunun söndürme sisteminden kaynaklanan su olduğunu açıkladı. Olayın ardından yapılan çalışmalarla tünel yeniden ulaşıma açıldı.