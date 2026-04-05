Son günlerde gündeme gelen iddialar, alışveriş tutkunlarını meraklandırdı: AVM’lere giriş ücretli mi olacak? Türkiye’deki alışveriş merkezlerine girişin ücretli olacağı söylentileri sosyal medyada hızla yayılsa da, uzmanlar ve AVM yetkilileri bu iddiaların yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını belirtiyor. Peki, AVM’lere giriş gerçekten ücretli hale mi geliyor yoksa bu sadece özel etkinlikler için mi geçerli olacak?

AVM’LERE GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Alışveriş merkezlerinden giriş ücreti alınacağı iddiası, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Tartışmanın odağında yalnızca kapıda ödeme ihtimali değil, AVM’lerin artan enerji, güvenlik ve personel giderleri karşısında nasıl bir ekonomik denge kuracağı sorusu da bulunuyor.

GÜNDEMDEKİ İDDİA VE SOSYAL MEDYA YANKISI

Türkiye’de günlük yaşamın önemli duraklarından biri olan alışveriş merkezleri, bu kez kampanyalar veya ziyaretçi sayılarıyla değil, ortaya çıkan iddia ile gündemde. Son saatlerde konuşulan iddiaya göre bazı AVM yönetimleri, yükselen işletme maliyetlerini karşılamak amacıyla ziyaretçilerden giriş ücreti talep edebilir.

Henüz resmi kurumlar veya sektör temsilcileri tarafından doğrulanmayan bu iddia, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. “Zaten içeride harcama yapılıyor, bir de girişte ücret mi alınacak?” tepkisi, tartışmanın hızla büyümesine neden oldu.

ASIL MESELE KAPIDAKİ ÜCRET DEĞİL, MALİYETLER

Ortaya atılan iddia ilk bakışta şaşırtıcı görünse de, arka planda AVM işletmeciliğinin giderek artan mali yükü bulunuyor. Enerji giderleri, güvenlik, temizlik, personel ve genel işletme harcamaları, son dönemde AVM yönetimlerinin en çok zorlandığı başlıklar arasında yer alıyor.

Bu nedenle gündeme gelen “giriş ücreti” konusu, yalnızca tüketiciden ek ödeme alınması değil; alışveriş merkezlerinin mevcut ekonomik yapıyla sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacağı sorusunu da gündeme taşıyor.

ÜCRETLER HER MERKEZDE FARKLI OLABİLİR

Kulislerde konuşulan iddialara göre, olası bir uygulama tüm AVM’lerde aynı olmayabilir. Giriş ücretinin AVM’nin konumu, ziyaretçi yoğunluğu, marka karması ve sunduğu hizmetlere göre değişebileceği belirtiliyor. Özellikle büyükşehirlerdeki yüksek trafikli alışveriş merkezlerinde daha yüksek bir ücret gündeme gelebilir.

Ancak şu an için bu senaryoların hiçbiri resmi olarak doğrulanmış değil. Dolayısıyla mevcut durum, kesinleşmiş bir karar değil; kamuoyunda dolaşan ve tartışma yaratan bir iddia olarak öne çıkıyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK, BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Alışveriş merkezleri sektörü ve ilgili kamu kurumları henüz net bir doğrulama veya yalanlama yapmadı. Bu sessizlik, iddianın daha fazla gündeme gelmesine neden olurken, gözler sektör temsilcilerinden gelecek açıklamalara çevrildi.