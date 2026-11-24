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AVL hangi takım sorusunun yanıtı Aston Villa. AVL, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın kısaltması olarak kullanılıyor. Televizyon yayınlarındaki skor tabelalarında, canlı skor uygulamalarında ve maç istatistiklerinde takım isimleri genellikle üç harfle gösteriliyor. Aston Villa da bu uygulamada AVL kısaltmasıyla yer alıyor. Galatasaray Aston Villa maçında da skor tabelasında GS ya da GAL ile birlikte AVL kısaltması görülecek.

AVL AÇILIMI NE?

AVL, Aston Villa'nın kısaltmasıdır. Kısaltma, takım adındaki "Aston" kelimesinin baş harfi A ile "Villa" kelimesinin ilk iki harfi V ve L'den oluşuyor. Bu üç harfli kısaltma, UEFA ve Premier Lig yayınlarında Aston Villa'yı ifade etmek için kullanılıyor.

AVL ASTON VİLLA MI?

Evet, AVL Aston Villa'dır. Skor tabelalarında ve maç ekranlarında görülen AVL kısaltması, İngiliz ekibi Aston Villa'yı temsil ediyor.

ASTON VİLLA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Aston Villa, İngiltere'nin Birmingham şehrinin takımıdır. 1874 yılında kurulan kulüp, İngiliz futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alıyor. Aston Villa, iç saha maçlarını Birmingham'daki Villa Park'ta oynuyor.

ASTON VİLLA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Aston Villa, İngiltere'nin en üst futbol ligi olan Premier Lig'de mücadele ediyor. Kulüp, bu sezon Uefa Şampiyonlar Ligi'nde de yer alıyor.

ASTON VİLLA'NIN BAŞARILARI NELER?

Aston Villa, İngiltere lig şampiyonluğunu 7 kez kazandı. Kulübün en büyük uluslararası başarısı ise 1982 yılında kazandığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. Aston Villa aynı yıl UEFA Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı bugün, 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.