Genç yaşına rağmen dikkat çeken performanslarıyla ekranlarda adından söz ettiren Ava Yaman, oyunculuk kariyerine hızla yükselen bir profil olarak öne çıkıyor. Peki, Ava Yaman kimdir, kaç yaşında? Ava Yaman annesi, babası kimdir? Ava Yaman hangi dizilerde oynadı? Detaylar...

AVA YAMAN KİMDİR?

2006 yılında İstanbul'da doğan Ava Yaman, aslen İstanbulludur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Yaman, yeteneğini profesyonel projelerde göstererek sektörde kendine sağlam bir başlangıç yaptı. Layla Şirin Menajerlik Ofisi ile yürüttüğü çalışmalar, onun ekran deneyimini artırmasını sağladı.

Genç oyuncu, farklı karakterleri canlandırarak hem televizyon hem de sinema alanında kendini geliştirmeye devam etmektedir. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen performansları izleyiciden tam not almıştır.

AVA YAMAN KAÇ YAŞINDA?

Ava Yaman 2006 doğumlu olduğundan, 2025 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. Genç yaşına rağmen profesyonel bir oyunculuk kariyerine sahip olan Yaman, hem eğitim hayatını sürdürmekte hem de ekranlarda yer almaktadır.

AVA YAMAN ANNESİ, BABASI KİMDİR?

Ava Yaman'ın babası Türk'tür. Babasının ismi kamuya açık değildir, ancak genç oyuncuyla birlikte çekilmiş fotoğrafları mevcuttur.

Ava Yaman'ın annesi hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yaman ailesi, medyada oldukça özel bir yaşam sürmektedir ve genç oyuncunun kariyerine odaklanması ön plandadır.

AVA YAMAN ASLEN N ERELİ?

Genç oyuncu aslen İstanbulludur. İstanbul'da doğup büyüyen Yaman, hem eğitim hem de oyunculuk hayatını bu şehirde sürdürmektedir. İstanbul'un sanat ve medya sektörüne yakınlığı, onun kariyerine erken yaşta başlamasını kolaylaştırmıştır.

AVA YAMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ava Yaman, televizyon kariyerine 2023 yılında başlamıştır. Kısa sürede dikkat çeken yapımlarda rol alarak ekran deneyimini artırmıştır.

Bir Derdim Var (2023) – Özge

Kariyerinin ilk adımı olan "Bir Derdim Var" dizisinde Ava Yaman, Özge karakterini canlandırmıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan bu yapım, genç oyuncunun yeteneğini geniş bir izleyici kitlesine tanıtmasını sağlamıştır.

Taşacak Bu Deniz – Eleni

Ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Eleni karakterini başarıyla canlandırmıştır. Bu rol, Yaman'ın dramatik yeteneklerini ortaya koymasına ve televizyon projelerinde aktif bir şekilde yer almasına olanak tanımıştır.