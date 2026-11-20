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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) öğrencilerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının ardından sonuç heyecanı başladı. 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavlarına katılan öğrenciler, sınav değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar hız kazanırken AUZEF vize sonuçlarının AKSİS üzerinden nasıl sorgulanacağı da merak ediliyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2026-2027 güz dönemi ara sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınavların 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci devam ediyor.

AUZEF sınav sonuçları, önceki dönemlerdeki uygulamalar doğrultusunda genellikle sınavların tamamlanmasından sonraki 10 ila 15 gün içerisinde ilan ediliyor. Bu kapsamda 2026 güz dönemi vize sonuçlarının 25-30 Kasım 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Ancak İstanbul Üniversitesi tarafından sonuçların ilan edileceği kesin tarih ve saate ilişkin resmî bir duyuru yapılmış değil. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sınav puanlarına çevrim içi sistem üzerinden ulaşabilecek.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri, güz dönemi vize sınavı sonuçlarını AKSİS sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına ulaşmak için öğrencilerin üniversitenin öğrenci bilgi sistemine kullanıcı bilgileriyle giriş yapması gerekiyor.

AUZEF vize sonuçlarını öğrenmek için şu adımlar izlenebilir:

İstanbul Üniversitesi AKSİS sistemine giriş yapın.

Kullanıcı adı ve şifrenizi ilgili alanlara yazın.

Öğrenci bilgi sistemi üzerinden sınav sonuçları bölümünü açın.

2026-2027 güz dönemi ara sınav sonuçlarını seçin.

Derslere ait sınav puanlarınızı görüntüleyin.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, ders bazında aldıkları vize notlarını aynı ekran üzerinden kontrol edebilecek.

AUZEF sınav sonuçları için: İstanbul Üniversitesi AKSİS giriş ekranı

AUZEF VİZE SINAVI NOTU NASIL HESAPLANIR?

AUZEF öğrencilerinin dönem sonu başarı notu hesaplanırken ara sınavın katkısı yüzde 30, bitirme veya bütünleme sınavının katkısı ise yüzde 70 olarak uygulanıyor.

Bu hesaplamaya göre vize sınavından alınan puan, dönem sonu başarı notunun yüzde 30'unu oluşturuyor. Final veya bütünleme sınavından alınan puanın yüzde 70'i ise diğer bölümü meydana getiriyor.

Örneğin vize sınavından 60, final sınavından 80 alan bir öğrencinin not hesaplaması şu şekilde yapılıyor:

Vize katkısı: 60 x 0,30 = 18

Final katkısı: 80 x 0,70 = 56

Dönem sonu başarı notu: 74

Buna göre öğrencinin ağırlıklı başarı puanı 74 oluyor.

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2026?

İstanbul Üniversitesi 2026-2027 akademik takviminde güz dönemi bitirme sınavlarının tarihleri de belli oldu. Takvime göre güz dönemi final sınavları 26-27 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Vize sınavlarının ardından final sınavlarına hazırlanmaya başlayacak öğrenciler, ders programlarını ve sınav takvimini üniversitenin resmî duyuruları üzerinden takip edebilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN 2027?

2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi bütünleme sınavlarının 30-31 Ocak 2027 tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Bahar dönemi sınav takvimi ise şu şekilde:

Bahar dönemi ara sınavları: 24-25 Nisan 2027

Bahar dönemi final sınavları: 12-13 Haziran 2027

Bahar dönemi bütünleme sınavları: 10-11 Temmuz 2027

Öğrencilerin sınav tarihleriyle ilgili olası değişiklikler için İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yayımlanacak resmî duyuruları takip etmesi gerekiyor.