ATV Uluslar Ligi frekansı ne, ATV milli maç izleme güncel frekansı ne?

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Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki kritik karşılaşması öncesinde ATV frekans ayarları gündemin üst sıralarına yerleşti. Maçı televizyondan canlı izlemek isteyen milyonlarca futbolsever, yayında sorun yaşamamak için "ATV milli maç frekansı nedir, nasıl ayarlanır?" sorularına yanıt arıyor. Görüntü kaybı veya sinyal problemi yaşayan izleyiciler için ATV'nin HD ve SD yayın frekanslarını, polarizasyon ve sembol oranı bilgileriyle birlikte derledik.

ATV ULUSLAR LİGİ FREKANSI NE?

Milli maçların yayıncı kuruluşu ATV, karşılaşmaları hem HD hem de SD yayın seçenekleriyle ekrana getiriyor. Uydu alıcısı kullanan izleyicilerin maçı kesintisiz takip edebilmesi için kanalın güncel frekans değerlerinin cihaza doğru şekilde tanımlanmış olması gerekiyor. Eski frekansla yayın arayan kullanıcılar görüntü alamayabileceğinden, yeni değerlerin cihaza eklenmesi öneriliyor.

ATV YENİ FREKANS BİLGİLERİ

ATV'nin resmi olarak açıkladığı yeni yayın frekansı değerleri şu şekilde:

• Frekans: 12207 MHz

• Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

• Sembol Oranı: 27500

• FEC: 3/4

• Yayın Standardı: DVB-S2 8PSK

2026 ATV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan ATV'nin 2026 yılı frekans bilgileri ise şöyle:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 12053 MHz

• Polarizasyon: Yatay (H)

• Sembol Oranı (SR): 27500

• FEC: 5/6

ATV FREKANSI NASIL AYARLANIR?

ATV'yi yeni frekans üzerinden izlemek isteyen izleyiciler, uydu alıcısının menüsünden "Kurulum" ya da "Kanal Arama" bölümüne girmeli. Ardından uydu olarak Türksat 4A seçilmeli ve "Manuel Arama" ya da "Transponder Ekle" seçeneğiyle yukarıdaki frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri girilmelidir. DVB-S2 destekli cihazlarda yayın standardının da doğru seçilmesi önem taşıyor. Değerler kaydedildikten sonra arama başlatıldığında ATV kanal listesine eklenecektir.

ATV SİNYAL YOK HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Frekans girildiği halde görüntü alınamıyorsa öncelikle çanak anten ve kablo bağlantıları kontrol edilmelidir. Cihazın DVB-S2 standardını destekleyip desteklemediğine bakılması, gerekirse alıcı yazılımının güncellenmesi de sorunun çözümüne yardımcı olabilir. Olumsuz hava koşullarının da sinyal kalitesini geçici olarak etkileyebileceği unutulmamalıdır.

ATV MİLLİ MAÇ CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Uydu alıcısı olmayan izleyiciler, Uluslar Ligi karşılaşmalarını ATV'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı takip edebiliyor. Bunun yanı sıra kablolu yayın ve IPTV platformlarında da ATV yayınına ulaşmak mümkün.