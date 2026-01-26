ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 26 Ocak ATV yayın akışında neler var?
26 Ocak Pazartesi günü ATV, sabahın erken saatlerinden geceye kadar uzanan dolu dolu yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Haber programlarından eğlence içeriklerine, sevilen dizilerden özel yapımlara kadar birçok farklı yapım gün boyunca ekranda olacak. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 26 Ocak ATV yayın akışında neler var?
26 Ocak Pazartesi akşamı ATV, prime time kuşağında öne çıkan yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gün boyu süren yayın maratonunun ardından akşam saatlerinde ekrana gelecek programlar merak konusu olurken, sevilen diziler ve özel yayınlar yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV CANLI İZLE
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı Yayın)
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Savaşçı Prenses (TV'de İlk – Yabancı Sinema)
- 21.50 – A.B.İ. (2. Bölüm)
- 00.50 – Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
- 03.00 – Bir Gece Masalı
- 05.30 – Aldatmak