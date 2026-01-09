Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 9 Ocak ATV yayın akışında neler var?
9 Ocak Cuma günü ATV'de izleyicileri tempolu ve dikkat çeken bir yayın akışı bekliyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek programlar, özellikle prime time'da yaşanacak gelişmelerle ekran başındakilere sürpriz anlar vaat ediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 9 Ocak ATV yayın akışında neler var?

9 Ocak Cuma günü ATV ekranlarında gün boyunca hareketli bir yayın akışı öne çıkıyor. Gün boyu süren programların ardından, akşam saatlerinde izleyicileri merak uyandıran yapımlar bekliyor. Yayın akışına dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Aldatmak
  • 07:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı Yayın)
  • 13:00 – ATV Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – Gizli Karargâh (Yabancı Sinema)
  • 22:20 – G.I. Joe: Snake Eyes (Yabancı Sinema)
  • 00:40 – G.I. Joe: Snake Eyes (Tekrar)
  • 03:00 – Kardeşlerim
  • 05:30 – Aldatmak
